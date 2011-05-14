-''YILIN EN İYİLERİ MEDYA ÖDÜLLERİ'' İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Avrupa Gazeteciler Derneğince (AGD) düzenlenen ''Yılın En İyileri Medya Ödülleri'' sahiplerini buldu. Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törende, ''Onur Ödülü''nün, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a verilmesinin kararlaştırıldığı, törene katılamayan Günay'a ödülünün ulaştırılacağı bildirildi. Törende ödüle değer görülen diğer kişi ve kurumlar şunlar: Özel Ödül: Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva, Brüksel Parlamentosu Milletvekili Mahinur Özdemir. Siyaset Ödülleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Dağı, AK Parti İstanbul milletvekilleri Edibe Sözen ve Halide İncekara. Yerel Yönetici Ödülleri: Belçika Gent Belediye Başkan Yardımcısı Resul Tapmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı. Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Engin Çağlar, Emrah Erdoğan, Belkıs Akkale, Hülya Koçyiğit. Basında Emeğe Saygı Ödülleri: Cihan Narlı, Burhan Akdağ, Mesut Baran, İsmail Fidanay, Hüseyin Çözen, Fatma Çözen, Hilmi Aşık, Ali Ünal. Yabancı Basında Emeğe Saygı Ödülleri: Duygu Tuncer (TRT Kıbrıs Temsilcisi), Saadet Oruç (Kanal 24 Fransa Temsilcisi), Afag Ferzelibeyova (Azerbaycan Temsilcisi), Yılmaz Akıncı (El Cezire TV Diyarbakır Temsilcisi). -YILIN EN İYİLERİ MEDYA ÖDÜLLERİ- Yılın En İyi Ulusal Kanalı: TRT Yılın En İyi Haber Kanalı: Habertürk Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri: Hülya Yürekli Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri: Gökhan Taşkın Yılın En İyi Edebiyat Ödülü: Can Dündar Yılın En İyi Tartışma Programı: Siyaset Meydanı Yılın En İyi TV Haber ve Aktüel Programı: Haber Tadında Yılın En İyi Anchormeni: Mehmet Ali Birand Yılın En İyi Program Sunucusu: Saba Tümer Yılın En İyi Magazin Programı: Magazin D Yılın En İyi Müzik Kanalı: Kral TV Yılın En İyi Erkek Radyocusu: Hop Dedik Ayhan Yılın En İyi Haber Ajansı: Cihan Haber Ajansı Yılın En İyi Program Yapımcısı: Tayyar Işıksaçan Yılın En İyi TV Eleştirmeni: Yüksel Aytuğ Yılın En İyi Gazeteci-Yazarı: Cüneyt Özdemir Yılın En İyi Şov Programı: Beyaz Show Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Çocuklar Büyüsün Diye-Gülben Ergen Yılın En İyi Spor Kulübü: Fenerbahçe Yılın En İyi Spor Spikeri: Ümit Aktan Yılın En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol Yılın En İyi Gençlik Dizisi: Elde Var Hayat Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: İbrahim Çelikkol Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Serenay Sarıkaya Yılın En İyi Tematik Kanalı: Show Max Yılın En İyi TV Kültür Sanat Programı: Gece Gündüz Yılın En İyi TSM Sanatçısı: Mehmet Özkaya Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı: Mustafa Ceceli Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı: Hande Yener Yılın En İyi Müzik Adamı: Sinan Akçıl Yılın En İyi Azeri Sanatçısı: Elnur Memmedov, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı: Berkay Yılın En İyi Azeri Şairi: Xeyal Rza, Yılın En İyi Magazin Tartışma Programı: İkinci Sayfa Yılın En İyi Bürokratı: Ömer Ulu Yılın En İyi Modacısı: Levon Kordonciyan Yılın En İyi Kadın Modacısı: Esin Arıcan Yılın En İyi Sağlık Programı: Doktorum Yılın En Başarılı Cerrahı: Sezai Aydın Yılın En İyi İdealist Genç Doktoru: Fatih Fişenk Yılın En İyi Belgeseli: Adnan Menderes Belgeseli Yılın En İyi Gazetesi: Hürriyet Yılın En İyi Magazin Sitesi: Magazinkolik Yılın En İyi İş Adamı: Mehmet Şahingöz Yılın En İyi Ulaşım Firması: Pamukkale Yılın En İyi Gönüllü Sosyal Sorumluluk Projesi: İhyader Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası: Bio Medikal. Katkı Ödülleri: Ajans Golden Cest, Tülin Ürker, Hülya Wedding Organizasyon, Osman Aktaş, Kalkan Matbaa-Erol Kalkan.