Yılın en iyi oyunları!

ABD'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Video Oyunu Ödülleri gecesi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
California'nın Culver City kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen törene, komedi filmleriyle tanınan Jack Black damgasını vurdu. Bu yılki büyük ödülü ise Grand Theft Auto 4 adlı oyun kazandı.
TV'den canlı yayımlanan tören, Jack Black'in sunuculuğu, 50 Cent, All-American Rejects, LL Cool J gibi ünlü sanatçıların sahne performansları ve piyasaya çıkacak yeni oyunların fragmanlarıyla görsel şölene dönüştürüldü.
Törende, birçok kategoride ödül verilirken, genel klasmanda 2008'in en iyi oyunu olarak "Grand Theft Auto IV" anons edildi. Kategoriler ve ödül sahipleri şöyle açıklandı:
Yılın en iyi oyunu: Grand Theft Auto IV
Yılın en iyi oyun yapımcısı: Media Molecule
Yılın en iyi bilgisayar oyunu: Left 4 Dead
Yılın en iyi Xbox 360 oyunu: Gears of War 2
Yılın en iyi PlayStation 3 oyunu: LittleBigPlanet
Yılın en iyi Wii oyunu: Boom Blox
Yılın en iyi bağımsız oyunu: World of Goo
Yılın en iyi aksiyon oyunu: Grand Theft Auto IV
Yılın en iyi shooter oyunu: Gears of War 2
Yılın en iyi rpg oyunu: Fallout 3
Yılın en iyi çok oyunculu oyunu: Left 4 Dead
Yılın en iyi ritm oyunu: Rock Band
Yılın en iyi takım sporları oyunu: NHL 09
Yılın en iyi bireysel spor oyunu: Shaun White Snowboarding
Yılın en iyi dövüş oyunu: Soul Calibur IV
Yılın en iyi grafiği: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots