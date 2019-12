Yılın en iyi oyunları!

ABD'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Video Oyunu Ödülleri gecesi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.



California'nın Culver City kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen törene, komedi filmleriyle tanınan Jack Black damgasını vurdu. Bu yılki büyük ödülü ise Grand Theft Auto 4 adlı oyun kazandı.



TV'den canlı yayımlanan tören, Jack Black'in sunuculuğu, 50 Cent, All-American Rejects, LL Cool J gibi ünlü sanatçıların sahne performansları ve piyasaya çıkacak yeni oyunların fragmanlarıyla görsel şölene dönüştürüldü.



Törende, birçok kategoride ödül verilirken, genel klasmanda 2008'in en iyi oyunu olarak "Grand Theft Auto IV" anons edildi. Kategoriler ve ödül sahipleri şöyle açıklandı:



Yılın en iyi oyunu: Grand Theft Auto IV



Yılın en iyi oyun yapımcısı: Media Molecule



Yılın en iyi bilgisayar oyunu: Left 4 Dead



Yılın en iyi Xbox 360 oyunu: Gears of War 2



Yılın en iyi PlayStation 3 oyunu: LittleBigPlanet



Yılın en iyi Wii oyunu: Boom Blox



Yılın en iyi bağımsız oyunu: World of Goo



Yılın en iyi aksiyon oyunu: Grand Theft Auto IV



Yılın en iyi shooter oyunu: Gears of War 2



Yılın en iyi rpg oyunu: Fallout 3



Yılın en iyi çok oyunculu oyunu: Left 4 Dead



Yılın en iyi ritm oyunu: Rock Band



Yılın en iyi takım sporları oyunu: NHL 09



Yılın en iyi bireysel spor oyunu: Shaun White Snowboarding



Yılın en iyi dövüş oyunu: Soul Calibur IV



Yılın en iyi grafiği: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots