-''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü AA'ya İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Bu yıl ilk kez düzenlenen ''Gazeteci Kemal Çapraz İletişim Ödülleri'' kapsamında ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü Anadolu Ajansı'na verildi. Marmara Üniversitesi Türkçe Basın Kulübü ile Türk Kültürü Kulübü'nün gazeteci Kemal Çapraz'ın adını yaşatmak amacıyla düzenlediği ve Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile bazı gazetecilerin danışmanlığını yaptığı ''Gazeteci Kemal Çapraz I. İletişim Ödülleri'', Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Büyük Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende konuşan Basın Birliği Derneği Genel Sekreteri Bayram Akcan, henüz genç denilebilecek bir yaşta vefat eden Kemal Çapraz'ın, milletin sesi olmuş bir gazeteci olduğunu ve geride yazıları ile haberlerini bıraktığını dile getirerek, toplum için gazetecilik yapan Çapraz adına düzenlenen ödüller ile Marmara Üniversitesi öğrencilerinin kadirşinaslık örneği sergilediğini söyledi. Kemal Çapraz'ın eşi Zuhal Çapraz da, ödüllerin düzenlenmesine katkıda bulunanlara ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti. -Ödüller- Törende, daha sonra ödüller sahiplerine verildi. ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülünü, Anadolu Ajansı adına İstanbul Bölge Müdürlüğünden Haber Müdürü Zeki Gümüş aldı. Gümüş, gençlerden ödül almanın çok önemli olduğunu ifade ederek, ödül için teşekkürlerini dile getirdi. Törende, ''Yılın En İyi İnternet Haberciliği'' ödülü internethaber.com'a verildi ve ödülü Hadi Özışık aldı. ''Yılın En İyi Köşe Yazarı'' ödülü Hürriyet Gazetesinden Yılmaz Özdil'e iletilmek üzere Uğur Dündar'a sunuldu. Dündar ayrıca kendisine verilen ''Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu'' ödülünü de aldı. Uğur Dündar, işsiz bir gazeteci olarak burada bulunduğunu dile getirdi. Törende, ''Yılın En İyi Muhabiri'' ödülü DHA'dan Ramazan Eğri'ye, ''Yılın En İyi Belgesel Yapımcısı'' ödülü Zafer Karatay'a, ''Yılın En İyi Yönetmeni'' ödülü Osman Sınav'a, ''Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu'' ödülü Tolga Çevik'e, ''Yılın En İyi Radyosu'' ödülü ''Best FM''e, ''Yılın En İyi Radyo Programcısı'' ödülü Best FM'den Serdar Gökalp'e, ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kanalı'' ödülü Fox TV'ye, ''Yılın En İyi Sabah Programı'' ödülü Fox TV'den Fatih Portakal'a (Çalar Saat), ''Yılın En İyi TV Programı'' ödülü ''Tarihin Arka Odası'' programından Erhan Afyoncu'ya, ''Yılın En İyi Spor Spikeri'' ödülü İlker Yasin'e, ''Yılın En İyi Yayıncısı'' ödülü Bilge Oğuz Yayınevi'ne verildi. ''Kemal Çapraz Anma Ödülü'' Arslan Bulut'a, ''Durmuş Hocaoğlu Anma Ödülü'' Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, ''Türk Dünyası Hizmet Ödülü'' Seyfullah Türksoy'a, ''Edebiyat Özel Ödülü'' Yavuz Bülent Bakiler'e, ''Gazetecilik Özel Ödülü'' Aydil Erol'a takdim edildi.