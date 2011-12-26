-Yılın En İyi Haber Ajansı AA İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - Bu yıl ilk kez düzenlenen ''Gazeteci Kemal Çapraz İletişim Ödülleri'' kapsamında ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü, Anadolu Ajansı'na verilecek. Ödül töreni, 29 Aralık'ta yapılacak. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Türkçe Basın Kulübü ile Türk Kültürü Kulübü, birkaç kez kendilerine gazetecilik konusunda konferans ve seminer veren gazeteci Kemal Çapraz'ın adını yaşatmak amacıyla ödül vermeye karar verdi. Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile bazı gazetecilerin danışmanlığını yaptığı Gazeteci Kemal Çapraz I. İletişim Ödülleri, 29 Aralık'ta Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Büyük Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle dağıtılacak. ''Yılın En İyi Haber Ajansı'' ödülü Anadolu Ajansı'na, ''Yılın En İyi İnternet Haberciliği'' ödülü internethaber.com'a, ''Yılın En İyi Köşe Yazarı'' ödülü Hürriyet Gazetesinden Yılmaz Özdil'e, ''Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu'' ödülü Uğur Dündar'a, ''Yılın En İyi Muhabiri'' ödülü DHA'dan Ramazan Eğri'ye, ''Yılın En İyi Belgesel Yapımcısı'' ödülü Zafer Karatay'a, ''Yılın En İyi Yönetmeni'' ödülü Osman Sınav'a, ''Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu'' ödülü Tolga Çevik'e, ''Yılın En İyi Radyosu'' ödülü ''Best FM''e, ''Yılın En İyi Radyo Programcısı'' ödülü Best FM'den Serdar Gökalp'e, ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kanalı'' ödülü Fox TV'ye, ''Yılın En İyi Sabah Programı'' ödülü Fox TV'den Fatih Portakal'a (Çalar Saat), ''Yılın En İyi TV Programı'' ödülü ''Tarihin Arka Odası'' programıyla Murat Bardakçı'ya, ''Yılın En İyi Spor Spikeri'' ödülü İlker Yasin'e, ''Yılın En İyi Yayıncısı'' ödülü Bilge Oğuz Yayınevi'ne verilecek. ''Kemal Çapraz Anma Ödülü'' Arslan Bulut'a, ''Durmuş Hocaoğlu Anma Ödülü'' Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, ''Türk Dünyası Hizmet Ödülü'' Seyfullah Türksoy'a, ''Edebiyat Özel Ödülü'' Yavuz Bülent Bakiler'e, ''Gazetecilik Özel Ödülü'' Aydil Erol'a takdim edilecek.