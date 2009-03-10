Yılın en iyi giyinen kadını

İngiltere’de yayımlanan “The Tatler” dergisinin her yıl belirlediği yılın en iyi giyinenleri listesinde bu yıl Girls Aloud grubu üyelerinden Cheryle Cole ipi göğüsledi.



Geçen yıl yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı, aynı zamanda “The X Factor” isimli müzik yarışmasında da jüri üyeliği yapıyor. Şıklığıyla takdir toplayan şarkıcı, geçen ay Etiyopya’daki açlıkla mücadele için kurulan “Comic Relief” adlı yardım kuruluşu için Klimanjaro Dağı’nda arkadaşlarıyla bir tırmanışa başlamış ve dün dağın zirvesine ulaşmayı başarmıştı. Derginin sıralamasında Cheryl Cole’ü Isabella Rossellini’nin kızı model Elettra Rossellini ve Caroline Sieber takip etti. Oyuncu Natalie Portman 8. sırayı alırken, model Caludia Schiffer ise 9. sıraya yerleşti.



Tatler Dergisi 2009’un “En İyi Giyinen” 10 ismi:



1. Cheryl Cole

2. Elettra Rossellini

3. Caroline Sieber

4. Georgia May Jagger

5. Yunan Prensesi Marie-Chantal

6. Alice Dellal

7. Leigh Lezark

8. Natalie Portman

9. Cludia Schiffer

10. Emma Watson

