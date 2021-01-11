Yılın en iyi dizisi Masumlar Apartmanı seçildi

TRT'de yayınlanan ve ilk bölümünden beri büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı Marketing Türkiye dergisinin yaptığı '2020’nin En’leri' araştırmasına göre yılın en çok beğenilen dizisi oldu.

Hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı, yayınlandığı ilk günden bu yana tüm kategorilerde reyting listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, kısa zamanda bir fenomene dönüştü.

Marketing Türkiye dergisinin çeşitli mecralarda sürdürdüğü geniş katılımlı araştırmayla da bu durum tescillendi. Katılımcıların büyük bölümü yılın en iyi dizisi olarak Masumlar Apartmanı’nı seçti.