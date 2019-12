Yılın en iyi bilgisayar oyunları

Bilgisayar oyunları tartışılıyor

Wrath of the Lich King Kasım'da

Futbol oyunlarında yıllardır devam eden tartışma 2008’de de hız kesmeden sürdü. Bir tarafta Electronic Arts tarafından geliştirilen FIFA Soccer serisi, diğer tarafta Konami’nin Pro Evolution Soccer (PES) serisi, fanatikleri tarafından "en iyi" ödülüne layık görüldü. Her iki serinin de avantajları ve dezavantajları mevcut olsa da, her iki oyunun da 2008 versiyonları çıkana kadar PES daha büyük bir çoğunluk tarafından beğeniliyor ve daha gerçekçi bulunuyordu. 2008 yılında ise ibre FIFA 08’den yana döndü. FIFA, en büyük eksiliği olarak görülen oynanışını geliştirip en büyük artısı olan grafikleriyle birleştirince, 08 versiyonu ile büyük beğeni kazandı. Serinin fanatikleri ise PES 2008’in en beğenilen yönü olan oynanışının eski versiyonlara kıyasla daha kötü olması karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. İki rakip oyun arasındaki kıyasıya rekabet, 2009 versiyonlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu işten en kárlı çıkanlar ise elbette oyuncular olacak.Beijing 2008, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nın resmi oyunu olarak piyasaya sürüldü. Orta seviye grafikleri ve kontrolü güç oynanış şekli ile oyuncular tarafından pek beğenilmese de, futbol ve basketbol dışında spor türünde fazla oyun olmaması nedeniyle değişiklik arayanlarca oynandı. En büyük artısı hemen tüm olimpik dallara yer vermesi olan Beijing 2008’in kalıcı bir oyun olmayacağı kesin olsa da olimpiyat ruhuna saygı çerçevesinde sayfalarımızda kendisine yer buldu.Menajerlik oyunları arasında haklı bir üne sahip olan Football Manager (FM) serisi, 2008 versiyonuyla da fanatiklerinin uykusuz geceler geçirmesine neden oldu. Dünya üzerindeki onlarca futbol liginin gerçek futbolcu ve teknik kadrolarını barındıran çok geniş bir veritabanına sahip olan FM 2008, oyuncunun dilediği futbol takımını yönetmesini sağlıyor. Taktik geliştirmekten transfer yapmaya kadar geniş bir çerçevede takımını yönetebilen oyuncu şampiyonluk peşinde koşarken bir yandan yönetici, taraftar ve medya baskısına maruz kalıyor; bir yandan da futbolcuların sakatlıkları ve kişisel sorunları ile boğuşuyor. FM 2008, zafere giden yolun ne tür güçlüklerle dolu olduğunu gözler önüne seren menajerlik oyunlarının tartışmasız lideri.Efsanevi seri Call of Duty, son oyunu "Call of Duty 4: Modern Warfare (COD 4)" ile hiç olmadığı kadar gerçekçi ve etkileyici bir oyun olarak karşımıza çıktı. 2007’nin son aylarında piyasaya çıkan oyun, 2008 bitmeden pek çok ülkede "yılın oyunu" olarak ilan edildi bile. Serinin önceki oyunlarında İkinci Dünya Savaşı teması işlenirken, COD 4, adından da anlaşılacağı gibi, günümüz modern savaşlarını ele alıyor. Biri İngiliz Özel Kuvvetleri’nden diğeri de ABD Deniz Piyadeleri’nden olmak üzere dönüşümlü olarak iki karakteri yönettiğimiz oyunun grafikleri, ses efektleri ve oynanabilirliği otoritelerden tam puan almayı başardı. Oyun içi videolarla hikayenin desteklendiği COD 4’te heyecan bir saniye olsun durmadan devam ediyor. Düşmanlar eskisinden daha akıllılar. Siper alıyor, zayıf anınızı bekleyerek birden ortaya çıkıp sizi ve takım arkadaşlarınızı yoğun ateş altında etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Yapay zeka tarafından yönetilen takım arkadaşlarınız da en az düşmanlar kadar akıllılar. Oyuncu, bazı bölümlerde hava desteği de çağırabiliyor ki bu yoğun ateş altındayken gerçekten çok yardımcı oluyor. COD 4’ü İnternet üzerinden oynamak da çok zevkli. Oyunun rütbe ve tecrübeye dayalı gelişim sistemi, çevrimiçi oyunu çok daha bağlayıcı kılıyor. Son bir not da COD 4’ün bir bölümüne ilişkin: Oyuncunun bir keskin nişancıyı yönettiği Çernobil’de geçen bölüm, sürükleyici hikayesi ve heyecan dozuyla, oyunseverler tarafından ayrı bir saygı görüyor.Piyasaya çıktığında grafikleri ile devrim yaratan oyun Far Cry'in yaratıcısı olan Crytek, oyun dünyasını sallayan Crysis’in de yaratıcısı. Almanya’da yaşayan üç Türk kardeşin sahibi olduğu firma, Crysis’i Türkiye’de Türkçe olarak piyasaya sunarak bir de ilke imza attı. Profesyonel isimler tarafından Türkçe seslendirilen oyun kahramanları, oyuna ayrı bir hava verirken, yıllardır İngilizce olarak oynayan Türk oyuncular da anadillerinde oyun oynamanın keyfini yaşadı. Oyuncunun Crysis’de yönettiği askerin en ilginç özelliği sahip olduğu nano giysi. Askere hız, güç, zırh ve görünmezlik yetenekleri kazandıran giysinin doğru özelliğini doğru zamanda kullanmak büyük avantaj sağlıyor. Oyunun grafikleri ise tek kelime ile muhteşem.Assassin’s Creed, oyun konsollarının yaklaşık altı ay ardından PC için de piyasaya sürüldüğünde PC oyuncularının meraklı bekleyişi de sona erdi. 1191 yılında, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Kudüs’te geçen oyunun başkahramanı Altair isimli bir suikastçı. Amaç ise savaşın gidişatını etkileyen, dönemin çok etkili dokuz ismini öldürmek.Strateji türüne meraklı olan oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen Spore, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Sim City ve The Sims’in yaratıcısı Will Wright’ın yeni projesi Spore’da oyuncu, uzaydan gelen bir canlının gelişim sürecini yönetiyor. Canlının tek hücreli hali ile başlayan oyunda, zamanla işler öyle büyüyor ki, oyuncu kendisini bir galaksiye hükmederken buluyor. Oyunda 9 farklı gezegen, her gezegenin altında da 5 farklı evre mevcut. Spore’un her evrede farklı bir oynanış tarzı sunması oyunu tekdüzelikten kurtarırken, The Sims’deki gibi eğlenceli diyaloglara sahip olması da mizahın strateji türü içinde nasıl yer alabileceğini gösteriyor. Oyunun renkli dünyası, strateji türünden hoşlanmayanların bile mutlaka göz atması gereken bir çağrı niteliğinde.Önümüzdeki haftalar oyuncular için oldukça heyecanlı bir bekleyişe sahne olacak. Raflarda yerlerini alması beklenen yeni oyunlar, uykusuz gecelerin ve kan çanağına dönmüş gözlerin habercisi gibi...Grandt Theft Auto IVPro Evolution Soccer 2009Far Cry 2Guitar Hero: AerosmithFallout 3MySimsBrothers in Arms Hell’s Highway