Yılın en iyi bağımsızları zamanı

T24

Özeller:





Aksak Ritim





Take Shelter



!f Müzİk







Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali !f, 11. yılında bu sene 16 - 26 Şubat arasında İstanbul’da, ardından 1- 4 Mart’ta Ankara’da ve ilk defa 2 - 4 Mart arasında İzmir’de takipçileriyle buluşacak.Her sene belli başlı festivallerden filmleri, büyük ödül adaylarını ve keşif imkanı sunan daha küçük ölçekli filmleri bir araya getiren !f'in programı da bir basın toplantısıyla tanıtıldı.Festival yönetmeni Serra Ciliv ve yardımcı yönetmeni Pelin Turgut’un sunduğu programda Oscar’ın güçlü adaylarından ‘The Descendants/ Senden Bana Kalan’, kansere getirdiği mizahi yaklaşımla merak konusu ‘50/50/ Şansa Bak’, Todd Solondz imzalı Dark Horse/ Karanlık at gibi bol yıldızlı hit filmlerin yanı sıra, deneysel ve keşfedilmeyi bekleyen birçok yapım var.‘Fantastik Filmler’, ‘Nöbetçi Sinema’ gibi !f klasiklerinin yanı sıra ismiyle ve içeriğiyle gayet manidar ‘People Power / Arka Bahçe’ gibi bölümleriyle görücüye çıkacak festival bu sene konuk listesiyle de iddialı.!f’in bu seneki ağır konuğu bir Hollywood yıldızı Rupert Everett. Festivalin taze ödülü ‘Yeni Bir Dünya İçin Sinema’yı almak üzere İstanbul’a gelecek oyuncunun ziyaretini daha da özel kılan yanı var: Daha önce bir belgesel çekimi için Türkiye’ye geldiği sırada Ahmet Yıldız cinayetinden haberdar olan ve konuyla ilgilenen Everett, şimdi o cinayeti konu alan ‘Zenne’nin özel gösterimini sunacak.!f’in bir diğer önemli konuğu Michael Nyman. Şimdiye kadar ‘Piyano’ başta olmak üzere sayısız filmin müziklerini bestelemiş Nyman, bu sefer hem yönetmen hem müzisyen kimliğiyle festivalde. Dziga Vertov’dan esinle çektiği ‘Film Kameralı Nyman’ı festivalde gösterilecek müzisyen, Beyoğlu SALT’ta da özel bir konuşma yapacak.!f’ özel gösterimleri, ‘Film Kameralı Nyman’ ve ‘Zenne’nin dışında bir de Amerikan yeraltı sinemasının efsanelerinden Jonas Mekas’ı ağırlıyor. 88 yaşındaki yönetmen, ‘kendi kariyerine saygı duruşu’ niteliğindeki kolajı ‘Uykusuz Gece Masalları’yla bağımsız filmler festivalinin ruhuna büyük katkı sağlıyor.Yarışma kapsamında bir araya gelen uluslararası jüri, sinemada cesur hikaye anlatımı, teknik ve tarzda yenilik kriterleriyle "İlham Veren Yönetmeni" seçecek. Farklı ülkelerden sekiz sıradışı film, dünyanın ilham veren genç yönetmenleri arasındaki yerlerini ve bu ödülü almak için !f İstanbul'da yarışacak. 'Two Years At Sea', 'V Subbatu', 'Nana', 'Gandu' gibi filmler bu bölümde gösterilecek.Japon animasyonları, stop motion'lar, cut-out'lar, deli filmler, dünyaya tersinden bakan, baktıran filmler... ‘Kill Bill’e animasyon katkısıyla da tanınan Katsuhito Ishii’nin yeni filmi ‘Kaçakçılar’ ve manga ustası Yoshihiro Tatsumi’nin fantastik biyografisi ‘Tatsumi’ bu bölümde.LGBTT filmlerinin toparlandığı ‘Gökkuşağı Filmleri’ yine en ilgi çekici bölümler arasında. The New York Times’ta yılın en iyi 10’u arasında gösterilen ‘The Weekend’ birçoklarına göre gay sinemanın son dönemdeki en iyi örneklerinden. Cher’in kızı Chastity’nin cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadından erkeğe dönüşme sürecini yakın plana alan ‘Becoming Chaz’ ve TSK’nın çürük raporu uygulamasını konu alan belgesel ‘Çürük’ bölümün diğer ilgi çekici filmlerinden.Hit Filmler:Toronto, Cannes, Sundance, Londra gibi prestijli festivallerdeki gösterimleriyle büyük ses getiren, uluslararası platformda ve gösterildiği diğer ülkelerde çok beğenilen yeni yapımlar: 'Bellflower', 'Take This Waltz', 'Keep the Lights On', '50/50', 'Take Shelter', 'Dark Horse'...Devendra Banhart’ın henüz ünlenmeden gerçekleştirilen kayıtlardan oluşturulmuş belgesel ‘The Family Jams’, belgeselden ziyade ruhani bir deneyim tadı bırakan 'KanZeOn', Patty Schemel’i konu alan ‘Hit so Hard’ ve Fransa’nın ünlü feminist, kuir electro-clash grubunu takibe alan ‘Le Tigre Turnede’...Artık gelenekselleşen !f Kült, türleri altüst eden, tuhaf, sınıflandırılması güç, şimdiden bugünün kült adayı bir filmi Rotterdam’daki dünya prömiyerinin hemen ardından sunar. Altyazı’nın seçimi ile programa giren Kült filmi de bu bölümde... 1960 yapımı Fransız korku filmi ‘Yüzü Olmayan Gözler’ ve gerçeküstü ve tekinsiz bir film Kaspar Hauser Efsanesi.‘Yüzü Olmayan Gözler’Gerçek hayat deneylerini sinema deneylerine dönüştüren filmler. Yerçekimini unutturup, gündelik halimize, muzur alışkanlıklarımıza, röntgenciliğe, geleneksel cinsiyet rollerine dair söyleyecek yeni bir şeyi olan filmler.Festivalle ilgili daha fazla bilgi ve filmlerden ayrıntılar için: ifistanbul.com.tr