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Kültür-Sanat

Yılın en çok satan kitabı 'Uçurtma Avcısı'

Hollanda'da 2008 yılında en çok satılan kitap, Afgan yazar Halit Hüseyni'nin Uçurtma Avcısı (De Vliegeraar) adlı romanı oldu.

16 Şubat 2009 02:00

Hollanda'da 2008 yılında en çok satılan kitap, Afgan yazar Halit Hüseyni'nin Uçurtma Avcısı (De Vliegeraar) adlı romanı oldu.

Hollanda Kolektif Kitap Tanıtım Merkezinden (CPNB) verilen bilgiye göre, "Uçurtma Avcısı" geçen yıl toplam 273 bin 980 adet satıldı.

Halit Hüseyni'nin'nin ikinci romanı "Bin Muhteşem Güneş" kitabı da geçen yıl en çok satılan kitaplar listesinde, 210 bin 788 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hollanda'da geçen yıl en çok satılan ikinci kitap ise 232 bin 732 adet ile Elizabeth Gilbert tarafından yazılan "Ye Dua Et Sev" oldu.

(AA)

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