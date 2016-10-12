Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu

Yılın en çok izlenen ilk 10 filminden beşini yerli yapımlar oluştururken, en çok izlenen yapımlar komedi filmleri oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre sinemaseverler, Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı "Kardeşim Benim"i listenin en başına taşıdı. Yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı ve ocak ayında izleyiciyle buluşan film, 2 milyon 69 bin 153 kişi tarafından izlendi.

Ocak ayı sonunda vizyona giren ve 9 hafta vizyonda kalan "Dedemin Fişi"ni, 2 milyon 15 bin 665 kişi izledi. Meltem Bozoflu'nun yönettiği filmde, Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol aldı.

Togan Gökbakar'ın yönettiği, senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar'ın yazdığı "Osman Pazarlama", en çok izlenen filmler arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Şahan Gökbakar, Mehmet Selim Akgül, Liberat Niyoyandika ve Feriştah Senem Yıldırım'ın rol aldığı film, 1 milyon 983 bin 777 kişi tarafından izlendi.

Yabancı filmde tercih aksiyon oldu

Listeye giren yabancı filmler, "Batman v Superman: Adaletin Şafağı", "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı", "Deadpool" ve "Suikast" filmleri, aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekti.