Yılın en çok aranan sözcüğü belli oldu: Adalet

Merriam-Webster sözlük platformu, bu sene en çok aranan sözcükleri duyurdu. Sözlük, 2018 yılında, bir önceki yıla göre “adalet (justice)” sözcüğüne yüzde 74 daha fazla bakıldığını açıkladı.

Merriam-Webster’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, “ırk adaleti”, “sosyal adalet”, “ceza adaleti” ve “ekonomik adalet” gibi kapsamlarda adalet kavramının yıl boyunca gündemde yer aldığı belirtildi.

Merriam-Webster ayrıca, 22 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Teksas’taki bir seçim kampanyasında, “Biraz eskimiş olsa da bir sözcüğümüz vardır; "milliyetçi". Bu sözcüğü kullanmamamız gerekiyor olabilir ama ben bir milliyetçiyim. Bunda bir yanlış yok. Bu sözcüğü kullanın” diye konuşmasının ardından 22 ve 23 Ekim’de “milliyetçilik (nationalism)” sözcüğünün platformda yüzde 8 daha fazla bakıldığına dikkat çekti.

Platform üzerinde en çok aranan üçüncü sözcüğün “panseksüel (pansexual)” olduğu belirtilirken, bu sözcüğü “çobanyıldızı (lodestar)”, “aydınlanma (epiphany)”, “değersiz (feckless)”, “Laurel”, “değersiz (pissant)”, “saygı (respect)”, “Maverick” ve “talaş (excelsior)” izledi