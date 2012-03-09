Yılın en başarılı kadınları ödüllendirildi

T24 - Avrupa Kadın Lobisi(EWL), Uluslararası Ticaret Örgütü(ITC) ve Weconnect ile işbirliği içinde olan BPW Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’na bağlı İstanbul Kulübü; Dünya Kadınlar Günü anma etkinlikleri kapsamında “Bir gün yetmez, her gün!” imza kampanyasını başlattı ve ‘Yılın Başarılı Kadınları’nı plaketle ödüllendirdi.

Business and Professıonal Women (BPW) Türkiye Federasyonu’na bağlı, BPW İstanbul Kulübü Kadıköy Belediyesi’nin de desteğini alarak düzenlediği etkinlikte yılın en başarılı kadınlarına plaket verildi. Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliği mezzosoprano Özay Günay şan resitaliyle renklendirdi.

Türkiye genelinde başlatılan ‘Bir gün yetmez, her gün’ imza kampanyası da aynı gecede kamuoyuna tanıtıldı. Kampanyanın hedefi ise 2015 yılına kadar hükümette, parlementoda, belediyelerde, üniversitelerde, sanayi ve ticaret odalarında, kısacası ülkemizle ilgili karaların verildiği her platformda kadın temsilci sayısının en az 3 katına çıkmasını sağlamak.

BPW İstanbul Kulübü’nün seçtiği yılın başarılı kadınları:

Özlem Denizmen/ Sosyal Girişimci

Ülkemizde bireysel para yönetimi bilgisinin artması, ülkemiz insanın, özellikle ev kadınlarının daha mutlu, finansal huzurlu bireyler olması çabası içinde para durumu girişimini başlatmıştan çabalarından dolayı…

Buket Durmuş/ Yılın Lider Girişimcisi/BPW İstanbul Kulübü üyesi

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce aday arasında Turizm sektöründe gösterdiği finansal başarı ve bununla kadınlara örnek teşkil etmesi ve istihdam ettiği kadınlara katkılarından dolayı ‘enterprising women of the year’ seçici kurulu tarafından örnek lider kadın seçilmesinden dolayı.

Pınar Şimşek ve Aylin Çakir/ Soyal Girişimciler

Girişimci ruhlarıyla, anneliğn zorluklarınıve keyiflerin, paylaşmak için kurdukları anneysen.com sitesi ile genç liderler ve girişimciler derneği ödülüne layık görüldükleri ve innovate yarışması dünya finalistleri türkiye 1.si olduklarından dolayı...