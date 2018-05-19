Yılın düğünü gerçekleşti; Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Birleşik Krallık'ta günlerdir beklenen Prens Harry ve nişanlısı ABD'li oyuncu Meghan Markle’ın düğünü gerçekleşti. Windor Şatosu içindeki St George Şapeli'nde planlandığı üzere TSİ ile 14:00'da başlayan törende Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu "Ediyorum." diyerek yanıtladı. Çift bu sabah Sussex dükü ve düşesi ilan edildi.

Meghan Markle Windsor Şatosu'na gelirken beyaz gelinliği içinde ilk kez görüntülendi. Ada basınında haftalardır en çok konuşulan konulardan biri Markle'ın gelinliğinin nasıl olacağı üzerineydi.

Kraliyet düğününe ünlü Amerikalı aktör George Clooney ve avukat eşi Amal Alamuddin ile Beckham çifti de katıldı. Amerikan medyasının önde gelen isimlerinden Oprah Winfrey ve adı bir dönem James Bond serisi için de geçen İngiliz aktör Idris Elba tören için Windsor Şatosuna geldi.