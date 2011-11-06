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Dünya

'Yılın babası' tecavüzcü çıktı

“Yılın Babası” seçilen emekli bir polis evlatlık edindiği iki oğlu ve bir gence tecavüz etmek suçlamasından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD’de 1981’de bir genci intihardan kurtardığı için kahraman ilan edilerek “Yılın Babası” seçilen emekli bir polis evlatlık edindiği iki oğlu ve bir gence tecavüz etmek suçlamasından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Geçen perşembe görülen davada New York Polis’inden emekli 66 yaşındaki polis memuru William Fox suçlu bulundu. William’ın oğullarından Shane Fox, mahkemede babasını, 16 yaşındaki küçük kardeşine cinsel istismarda bulunurken yakaladığını söyledi. Fox, yılın babası seçildikten sonra kitap yazmış, televizyon kanallarına çıkıp ülkenin gurur kaynağı olmuştu.

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