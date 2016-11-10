Yılın Atleti finalistleri belirlendi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"ne, erkeklerde Usain Bolt, Mo Farah, Wayde van Niekerk; kadınlarda ise Anita Wlodarczyk, Elaine Thompson ve Almaz Ayana aday gösterildi.

IAAF, Yılın Atleti Ödülü için belirlenen 10'ar erkek ve kadından oluşan aday listeyi, 3'er sporcuya düşürdü.

Erkeklerde bu ödüle 5 defa layık görülen 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni atleti Jamaikalı Usain Bolt, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrenin altın madalyalı ismi Büyük Britanyalı Mo Farah ile 400 metrede dünya ve olimpiyat şampiyonu Güney Afrikalı Wayde van Niekerk adaylar arasında yer aldı.

Kadınlarda ise çekiç atmada dünya rekortmeni Polonyalı Anita Wlodarczyk, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 100 ve 200 metrenin altın madalyalı ismi Jamaikalı Elaine Thompson ile uzun mesafede dünya ve olimpiyat şampiyonu Etiyopyalı Almaz Ayana finalistler arasına girdi.

Geçen yıl dağıtılan ödülleri, erkeklerde ABD'li dekatlet Ashton Eaton, kadınlarda ise Etiyopyalı orta ve uzun mesafe koşucusu Genzebe Dibaba kazanmıştı.