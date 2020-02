Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının finalistleri açıklandı

Bu anlardan bazılarını yakalayabilmiş olan kareler, her yıl İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda (Insight Astronomy Photographer of the Year) yarışıyor.

Bu yılın kazananları 14 Eylül'de açıklanacak. Kazanan fotoğraflar 16 Eylül'den itibaren Greenwich Gözlemevi'nde açılacak ücretsiz sergide görülebilecek.

İşte 2017'nin finale kalan fotoğrafları...

Çin'deki Ulusal Astonomi Gözlemevi'nde bulunan radyo teleskobu, üzerinde uzanan Samanyolu galaksisinin azameti karşısında neredeyse bir görünebilirlik savaşı veriyor.

Pekin'de çekilen fotoğrafta, ışık kirliliği ve elektromanyetik gürültünün, büyük şehirler çevresine kurulmuş olan gözlemevlerini nasıl "kör ve sağır" hale getirdiği görülüyor.

Haitong Yu bu fotoğrafı özel bir ışık kirliliği filtresi yardımıyla ve kent üzerindeki Samanyolu'nu görünür kılabilmek için birkaç kareyi üst üste koyarak ortaya çıkarabilmiş.

Rusya'nın Murmansk bölgesinde karla kaplı ağaçların oluşturduğu çerçevenin içindeki gökyüzü, Kuzey Işıkları ile boyanarak muhteşem bir tablo oluşturdu.

Sokak ışıkları ve karla pembeye boyanan ağaçlarla Kuzey Işıkları'nın turkuazını birleştiren fotoğraf Yulia Zhulikova tarafından çekildi.

İngiltere'nin Isle of Wight adasında Needles adı verilen falezlerin üstünde güneş batarken, Ay hilal şeklinde yükseliyordu.

Ainsley Bennett'in yakaladığı karede, dünyadan yansıyan güneş ışınları sayesinde Ay'ın hilal dışında kalan kısmı da görünüyor.

Paul Andrew'in çektiği fotoğrafta güneşi çevreleyen gaz kütlesinin uzantısının bir kısmı görülüyor.

Önde sonbaharın kızarttığı ağaçlar, arkada karla kaplı ulu bir dağ ve gökyüzünde azametli Samanyolu...

Brandon Yoshizawa doğanın güzelliklerini cömertçe sunduğu bu fotoğrafı California'nın Eastern Sierra bölgesinde çekmiş.

Hong Kong'un telaşesi ve yukarıdaki gökyüzünün sakinliğinin tezatını zamana kazıyan bu fotoğraf Prisca Law tarafından çekildi.

Victoria Tepesi'nden çekilen fotoğrafta ufukta ışık kirliğin oluşturduğu sarı pus görünüyor. Uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, hareket eden araçların ışıkları ise çizgi halinde görünüyor.

Nicolas Alexander Otto, Norveç'in Lofoten adalarında kaldığı küçük kulübesinden çıkarak Kvalkiva'daki bu sahile ulaşmak için saatlerce yürüdü.

O yürürken Kuzey Işıkları da gökyüzünde belli belirsiz oynaşıyordu.

Otto sahile ulaştığında vakit gece yarısı olmuştu. Kafasını gökyüzüne kaldırdığında ise Kuzey Işıkları'nın daha önce hiç şahit olmadığı kadar belirgin olduğunu gördü.

Fotoğrafçı farklı pozlamalarla çekilen 6 kareyi birleştirerek bu kareyi elde etti.

İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'ın sarp arazisi üzerinde, sağda Jüpiter parlarken solda kayan bir yıldız görünüyor.

Rob Bowe bu kareyi, birinde kayaları diğerinde gökyüzünü görünür kılabilmek için iki kez pozlayarak oluşturmuş.

Fotoğrafçı Dani Caxete, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun gün ışığında Ay'ın önünden geçiş anını görüntüleme şansını yakalamış.

24 saat içinde Dünya çevresinde birkaç tur atan Uzay İstasyonu da aynı Ay gibi zaman zaman güneş ışınlrını yansıtıp dünyadan görünür olabiliyor.

Kare tek pozdan oluşuyor.

Ruslan Merzlyakov, İsveç'te bir gece evine doğru araba sürerken gökyüzünü aydınlatan bu gece bulutlarını fotoğraflamak için durmuş.

Gece parlayan (notrilucent) bulutlar, atmosferdeki en yüksek bulutlar ve yeryüzünden yükseklikleri yaklaşık 61 km.

Buz kristallerinden oluştuğu tahmin edilen bulutlar, ufu çizgisinin altındaki Güneşin ışınlarıyla zaman zaman aydınlanıp alacakaranlığı yarıyor.

31 Ekim 2016'da Asteroid 164121 (2003 YT1) Dünya'ya yaklaşı 5 milyon kilometre yaklaştı.

"Yakın geçiş" yapan bu asteroid, Catalina Gökyüzü Araştırma Projesi tarafından Aralık 2003'te keşfedilmişti.

Derek Robson fotoğrafı Astrophotography Tool programı ve tripod yardımıyla çekti.

İkizler yıldız kümesinde bulunan IC443, bir galaktik süpernovanın (enerjisi biten yıldızların şiddetle patlaması) kalıntısı.

Patlamanın yaklaşık 30 bin yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Yumru görüntüsü nedeniyle, bu nebulaya (bulutsu yapı) gökyüzünün Denizanası da deniyor.

Büyük oranda hidrojen ve tozlardan oluşan nebulayı, Chris Heapy fotoğraflamış.