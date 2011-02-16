-YILDIZ: NAKDİ ÖDEME SÖZ KONUSU OLMAYACAK TBMM (A.A) - 16.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji KİT'leri arasındaki mahsup işleminde nakdi bir ödemenin söz konusu olmayacağını söyledi. TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kuruluşlarının borç ve alacaklarının mahsup edilmesini düzenleyen tasarının görüşmeleri sürüyor. Tasarı üzerine hükümet adına söz alan Bakan Yıldız, enerji KİT'lerinin, genel bütçeli kuruluşlardan toplam 3 milyar 565 milyon lira alacağı, bu kuruluşlardan vergi ve kamu ortaklığı fonu dahil olmak üzere toplam 7 milyar 232 milyon lira da borcu bulunduğunu söyledi. Yıldız, enerji kitlerinin, konsolide olarak devlete olan toplam borcunun ise 3 milyar 672 milyon lira olduğunu bildirdi. TEDAŞ'ın, enerji KİT'lerine 16 milyar 239 milyon lira borçlu, devletten 3 milyar 565 milyon lira alacaklı olduğunu kaydeden Yıldız, kurumun net borcunun 12 milyar 674 milyon lira olduğunu belirtti. Bakan Yıldız, mahsup işleminden sonra TEDAŞ'ın toplam net borç miktarının değişmeyeceğine, ancak borçluların kimliğinin değişeceğine işaret etti. Enerji KİT'leri arasındaki mahsup işleminde nakdi bir ödemenin söz konusu olmayacağını kaydeden Yıldız, ''Enerji KİT'lerinin birbirleriyle olan nakit akışlarında da değişiklik söz konusu değildir. Burada yalnızca bir sadeleştirme söz konusudur'' dedi. -''VERGİ OLARAK YANSIMAYACAK''- Mahsuplaşmaya ilişkin düzenlemenin vatandaşa vergi olarak yansımayacağını belirten Yıldız, söz konusu düzenleme kapsamında kuruluşlar arasında ya da Hazine tarafından herhangi bir nakit ödemenin öngörülmediğini, bu nedenle nakit akışıyla ilgili bir açığın söz konusu olmayacağını ifade etti. Mahsuplaşma sonucunda vergi borcunun, ana parası silinmeden TEDAŞ'ın bilançosuna devredilmesinin söz konusu olduğunu belirten Yıldız, ''Dolayısıyla burada yeni bir vergi tahakkuku oluşmayacaktır ve vatandaşa da yeni bir vergi gelmeyecektir'' dedi. -KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK ŞİRKETİ- Taner Yıldız, ''Düzenlemenin özel şirketleri kapsamamasına rağmen Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'nin, kanunun getirdiği hükümlerden yararlandığı'' yönündeki iddiayı şöyle yanıtladı: ''Ben Kayseri Elektrikte yaklaşık 5 yıl genel müdürlük yaptım. Bu süre içinde ortaklığım ya da hissem söz konusu olmamıştır, bundan sonra da olmamıştır. Ben orada maaşlı çalışan birisiydim. Türkiye'nin 80 ilindeki belediyelerin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 2015 yılı sonuna kadar bütün sokak aydınlatmalarının Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin kanun çıkarıldı. Ancak Kayseri bunun istisnası olarak kalmıştı. Bu düzenlemeyi yapmasaydık, 80 ilin belediyelerinin sokak aydınlatmaları Hazine tarafından ödenecek, ancak yalnızca Kayseri'nin sokak aydınlatmaları Hazine tarafından ödenmeyecekti. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için ben bunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da anlatmıştım. Biz burada yapacağımız düzenlemeyle, vereceğim parayı Kayseri Elektrike vermiyoruz. Şirkete herhangi bir para aktarma söz konusu değildir. Çünkü düzenlemeyle kamunun kamuya olan borçları birbirinden mahsup edilecek, kamunun özel sektörle alakalı borçları mahsup edilmeyecektir.'' Yıldız, tasarının kanunlaşmasıyla, enerji KİT'lerinin borç ve alacak durumlarının değişmeyeceğini, ancak merkezi bütçe idarelerine borçlu kuruluşlar ile merkezi idareden alacaklı TEDAŞ'ın, ana borçlu ve ana alacaklı olarak düzenlenmesinin söz konusu olduğunu kaydederek, ''Bir nevi borçlu ve alacaklının olabildiğince kümeleştirilmesi söz konusu olmuştur'' dedi. -''ARAMA FAALİYETLERİNİ ARTIRMALIYIZ''- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yıldız, enerji alanında 81 il, 850 ilçe, 34 bin köy ve 46 bin mezra olmak üzere ciddi işletmeciliğin söz konusu olduğunu, bu nedenle vatandaşın kesintisiz elektrik alması gerektiğini söyledi. Toplumun, ulaştığı refah seviyesi nedeniyle herhangi bir elektrik kesintisine tahammül gösteremeyeceğini belirten Yıldız, yatırım projelerinin de bu durum göz önünde bulundurularak hazırlandığını dile getirdi. Türkiye'de yaklaşık 50 bin megavatlık kurulu güç olduğunu, şu anda üretimin, tüketimden daha fazla olduğunu belirten Yıldız, ''Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında da üretimin tüketimden fazla olmasını sağlamak. Rekabetçi ortamda, tamamen özel sektör ortamında bunların değerlendireceğine inanıyorum'' dedi. Türkiye'nin petrol ve doğalgazda dışarıya bağımlı olduğunu anlatan Yıldız, ''İthal ettiğimiz enerji kaynaklarını yerli hale getirmezsek istediğimiz hedefe tamamen ulaşmış olmayız. Arama faaliyetlerini artıran bir yapı içinde olmayız ki bunu yapıyoruz'' diye konuştu. -''HİBE ETME DURUMU YOK''- Bakan Yıldız, doğalgaz ile ilgili anlaşmaların mutlaka ''al ya da öde'' prensibi ile yapıldığını belirterek, ''Üretici, 'Ben buna ciddi yatırım yapıyorum, almasanız bile parasını ödeyin ki yatırımları sağlıklı yapayım' diyor. Almanya, Avusturya ve belli başlı tüketici ülkeler -ki İtalya dahil- anlaşmalarında 'al ya da öde' ile ilgili madde bulunmaktadır. Tabii ki 'al ya da öde' ile ilgili Türkiye gerek İran'a, gerekse bu yıl içinde Rusya'ya ödeyeceği miktarlarında hibe etme durumu yoktur. Türkiye'nin parasını ödeyip de kullanmadığı gaz miktarı şu anda söz konusu değildir. Ama 2 yıl sonra, ama o yıl içinde kullanmıştır'' diye konuştu. Yıldız, enerji tasarrufu amacıyla 11 milyon lira harcama yapılarak 2 milyon sokak lambasının değiştirildiğini ifade etti. Tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor.