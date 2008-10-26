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Bilim / Teknoloji

Yıldızların 'nabzı tutuldu'

Bilim adamları, Güneş'e benzer yapıda üç yıldızın seslerini kaydetti. Bu sesler dikkatle dinlendiğinde düzenli bir nabız atışını andırıyor.

26 Ekim 2008 03:00

Fransa'nın Corot uzay teleskopu kullanılarak yapılan kayıtlar ve elde edilen bilgiler Science adlı dergide yayınlandı.

Bilim adamları bu yöntem sayesinde ilk kez, 100 ışık yılı uzaklıktaki yıldızların doğasına ilişkin bilgilerin elde edildiğini belirtiyor.

Dikkatle dinlendiğinde bu sesler, düzenli bir nabız atışını andırıyor.

Ayrıca yıldızlardan birinin sesinin diğerlerinden farklı olduğu dikkati çekiyor.

Ses farklılığı, yıldızın yaşı, büyüklüğü ve kimyasal yapısına dayandırılıyor.

Yıldız sismolojisi adı verilen ses kayıt tekniği, uzay bilimcilerin giderek daha çok ilgilendikleri bir araştırma yöntemine dönüşüyor.

Zira fotoğraflar sadece yıldızların yüzeyine ilişkin bilgiler sunarken, ses kaydı yıldızların içinde nasıl bir yapı ve dönüşüm olduğuna ilişkin de bilgiler sunabiliyor.

Ancak bu hiç de kolay bir süreç değil.

Londra'daki Queen Mary College'dan Profesör Ian Roxburgh bunu, "daha önce hiç görmediğiniz bir enstrümanın sesini duyup neye benzediğini tahmin etmeye çalışmak gibi" sözleriyle tanımlıyor.

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