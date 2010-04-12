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Yıldızların kötü alışkanlıkları

Hollywood yıldızlarının kötü alışkanlıkları ortaya çıktı.

12 Nisan 2010 03:00

T24- Hollywood yıldızlarının kötü alışkanlıkları, sigara ya da içki kullanmak kadar basit değil. Kumar masasında binlerce dolar kaybeden de var, alışveriş yapmadan rahatlayamayan da. İşte Hollywood ünlülerinin kötü alışkanlıkları.


Angelina Jolie: Sürekli zayıf kalabilmek için diyet hapları kullanıyor.


Lindsay Lohan: Gecelerin kadını Lohan, sürekli enerji içeceğiyle dolaşıyor. Enerji içeceklerinin kalbe zararlı olduğu iddia ediliyor.


Britney Spears: Çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Spears kumar bağımlısı.


Ben Affleck: Ünlü oyuncu bir gecede 400 bin doları çöpe atacak kadar poker bağımlısı.


Megan Fox: Seksi yıldız alışveriş hastası. Özellikle de ayakkabı konusunda. Fox “Her alışverişte 10 çift ayakkabı alıyorum” diyor.


Kim Kardashian: Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak gösterilen Kardashian, abur-cubur hastası.


David Duchovny: Altın Küre ödüllü ünlü oyuncu seks bağımlısı.


Amy Winehouse, uyuşturucu ve fast food bağımlısı.


Nicole Kidman, hijyen konusundaki takıntısını bir türlü kontrol edemiyor.


Melanie Griffith gerçek bir esrar bağımlısı. Ünlü oyuncu, oğluyla uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti.


Cameron Diaz, Hollywood'un en ağzı bozuk ünlüsü olarak biliniyor. Diaz, küfür etmeden yapamıyor.

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