Güzel görünmek ve formda kalmak şov dünyasının olmazsa olmaz kuralı. Görüntülerine herkesten daha çok özen göstermek zorunda olan seksi yıldızların güzellik formülleri aslında çok basit. Kimi süt ve soda banyosu yapıyor, kimisi de saçlarına zeytinyağı kürü uyguluyor. İşte kadın yıldızların güzellik sırları...Çaresiz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Teri Hatcher, bir makyaj uzmanının kendisine verdiği tavsiyeden yola çıkarak, küvetindeki suya şarap ekliyor. 45 yaşındaki yıldız, “Şarapta anti-oksidan dahil gerekli her madde varmış. Şaraplı banyo bana çok iyi geliyor, pürüzsüz bir tene sahip oluyorum” diyor.Cindy Crawford, podyumlara veda etmesine rağmen güzelliğinden ve formundan hâlâ hiçbir şey kaybetmiş değil. 43 yaşındaki yıldızın güzellik sırrı ise süt ve sodada saklı. Crawford, süt ve sodayı karıştırarak elde ettiği karışımla her gün yüzünü yıkıyor. Bu karışımla sağlıklı bir cilde kavuştuğunu belirten Crawford, “Birlikte çalıştığım çoğu makyaj uzmanı, 12 yıl öncesine göre cildimin daha güzel olduğunu söylüyor” diyor.40 yaşında muhteşem bir fiziğe ve parlak bir cilde sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Mariah Carey’nin güzellik sırrı lahana ve üzüm... Mor yiyeceklerden vazgeçmediğini belirten seksi şarkıcı, “Lahana ve üzümü çok tüketiyorum. Haftada üç kez kırışıklıklarımın ne durumda olduğunu kontrol ederim. Lahananın cilde faydası çok fazla” diyor.Güzel olduğu kadar gür ve bakımlı saçlarıyla da tanınan Jessica Simpson, saçlarına haftada iki gün zeytinyağı kürü uyguluyor. Banyodan sonra saçlarına saf zeytinyağı süren ve bir dahaki banyoya kadar yıkamayan Jessica, bu ucuz ve klasik yöntemin birçok pahalı saç ürününden daha çok işe yaradığını söylüyor ve ekliyor: “Saçlarımı sürekli kestirip, boyattığım için çok yıpranıyorlar. Zeytinyağı benim kurtarıcım.”Çaresiz Ev Kadınları” dizisinin seksi yıldızı Eva Longoria, plesenta-protein içeren bir nemlendiriciyle ‘bebek yüzlü’ görünmeyi başarıyor. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, asla estetik ameliyatı olmadığını söylüyor ve sırrını şöyle açıklıyor: “Güzelliğimi yumurtanın beyaz kısmıyla yapılan omlete, biraz egzersize ve biraz da beyaz kremime borçluyum.”1980’ler, 90’lar ve hatta 2000’ler... Devirler değişiyor, yaşamlarımız değişiyor ama Madonna her zaman popun kraliçesi olarak anılmaya, güzelliği ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Madonna’nın güzellik sırrı, yaşamın vazgeçilmezi oksijende saklı. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, kırışıklıklarının açılması için yüzüne oksijen uygulaması yaptırıyor.