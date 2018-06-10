Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

ESKİŞEHİR,(DHA)

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nda birinci Kocaeli bölgesi oldu.

Eskişehir\'de bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonu\'nda sona eren Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nı Kocaeli bölgesi; 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sıralamada ikinciliği Manisa 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronzla elde ederken, üçüncülük 2 altın, bir gümüş ve 4 bronz madalya ile Konya\'nın oldu.

Son gün tatamide kızlar 57, 63 ve +63 ile; erkekler 66, 73 ve +73 kilo müsabakaları yapıldı. Sıkletlerinde dereceye girenler şu şekilde:

- KIZLAR -

57 kilo: 1. Nazlı Çoban (Denizli), 2. Hatice Koçyiğit (Ankara), 3. Sıla Gürsoy (İzmir), 3. Ecem Baysuğ (Samsun)

63 kilo: 1. Sümeye Kaya (Manisa), 2. Betül Oğulluk (Samsun), 3. R. Aleyna Durgut (Konya), 3. Gülbeyaz Seviş (Denizli)

+63 kilo: 1. Nahide Saylağ (Mardin), 2. Öznur Efe (Manisa), 3. Buse Hacıoğlu (Samsun), 3. G. Sude Ayçiçek (Bilecik)

- ERKEKLER -

66 kilo: 1. Metehan Bayraktar (Ankara), 2. Mertcan Kömpe (Samsun), 3. Kadir Gümele (Ordu), 3. Fırat Çelebi (Samsun)

73 kilo: 1. Emirhan Kalça (Rize), 2. Doğukan Oğuz (Denizli), 3. E. Tunahan Güzen (Sivas), 3. Faruk Yılmaz (Samsun)

+73 kilo: 1. Recep Ergin (Balıkesir), 2. Y. Kaan Engin (Kocaeli), 3. Emrullah Küpeli (Osmaniye), 3. M. Alp Seçilmiş (Manisa)

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