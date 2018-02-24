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Spor

Yıldızlar Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor 

KONYA,(DHA) Konya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 2'nci gün geride kalırken 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu

24 Şubat 2018 23:39

KONYA,(DHA)

Konya\'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 2\'nci gün geride kalırken 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. 45, 51, 60, 71 ve 80 kilolarda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular:
 
45 KG: 
1. Cuma Akı
2. Berat Büyüktazım
3. Mustafa Erol 
3. Murat Kalkan

51KG: 
1.Mükremin Aktaş
2. İsmail Oruçoğlu
3.Enes Aksakal
3. Ramazan Tekin
60 KG: 
1.Serhat Kırık
2.Müslüm Barga
3.Talha Ateş
3.Galip Tok
71 KG.:
1.Abdullah Ateş
2. Şahan Acar
3. Sercan Onurcan
3. Yusuf Gölbaşı
80 KG. : 
1.Oktay Demir
2. Emirhan Aslan
3.Hamza Bayraktar 
3. Mustafa Olgun

Öte yandan Türkiye yıldızlar Grekoromen güreş şampiyonası yarın yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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KONYADHA KonyaTürkiye Yıldızlar Grekoromen GüreşKG  1 Cuma Akı 2 Berat Büyüktazım 3 Mustafa Erol  3 Murat Kalkan 51KG  1 Mükremin Aktaş 2Oruçoğlu 3 Enes Aksakal 3 Ramazan Tekin 60 KG  1 Serhat Kırık 2 Müslüm Barga 3 Talha

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