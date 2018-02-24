Yıldızlar Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor 

KONYA,(DHA)
Konya\'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 2\'nci gün geride kalırken 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. 45, 51, 60, 71 ve 80 kilolarda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular:
45 KG:
1. Cuma Akı
2. Berat Büyüktazım
3. Mustafa Erol
3. Murat Kalkan
51KG:
1.Mükremin Aktaş
2. İsmail Oruçoğlu
3.Enes Aksakal
3. Ramazan Tekin
60 KG:
1.Serhat Kırık
2.Müslüm Barga
3.Talha Ateş
3.Galip Tok
71 KG.:
1.Abdullah Ateş
2. Şahan Acar
3. Sercan Onurcan
3. Yusuf Gölbaşı
80 KG. :
1.Oktay Demir
2. Emirhan Aslan
3.Hamza Bayraktar
3. Mustafa Olgun
Öte yandan Türkiye yıldızlar Grekoromen güreş şampiyonası yarın yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.
(FOTOĞRAFLI)