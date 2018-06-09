T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldızlar Judo Şampiyonası devam ediyor

ESKİŞEHİR,(DHA) Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi

09 Haziran 2018 22:24

ESKİŞEHİR,(DHA)

Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi.
Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu\'nda düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci gün sonuçları sonrası 
Kocaeli bölgesi birinciliğini korurken (6A, 4G, 4B), ikinciliği Manisa (2 A, 1G, 4B) ve üçüncülüğü Konya (2A, 1G, 3B) elde etti.
Sıkletlerinde dereceye giren isimler ise şöyle şekillendi:
- KADINLAR -
44 kilo: 1. Gülzade Korkmaz (Balıkesir) 2. Elif Ağar (Konya) 3. Kübra Tüfek (Kütahya) 3. Dilan Çam (Kahramanmaraş)
48 kilo: 1. Meryem İclal Arslan (Konya) 2. Tuğçe Sayıner (Kütahya) 3. Türkan Nur Aydın (İzmir) 3. Duygu Üçöz (Çorum)
52 kilo: 1. Ayşenur Karadağ (Rize) 2. Ada Aleyna Arabacı (Kocaeli) 3. Reyhan Oğuz (Denizli) 3. Sevim Nur Çetinkaya (Mersin)
- ERKEKLER -
50 kilo: 1. Yücel Göker (Konya) 2. Seydi Güneş (Kocaeli) 3. Abdulkadir Teker (Şanlıurfa) 3. Selahattin Elbaş (Osmaniye)
55 kilo: 1. Osman Şahin (Sakarya) 2. Mert Çınar (Ankara) 3. Mert Çelik (Ankara) 3. Kemal İlgar (Ankara)
60 kilo: 1. Emre Karaduman (Kocaeli) 2. Muhammed Yazıcı (Kocaeli) 3. Resul Karaman (Konya) 3. Ahmet İlker Turgut (Konya)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA Yıldızlar Judo TürkiyeEskişehirAnıl Gül Spor SalonuYıldızlar TürkiyeManisaKonyaSıkletlerindeKADINLARGülzade Korkmaz BalıkesirElif Ağar KonyaKübra Tüfek KütahyaDilanKahramanmaraş 48MeryemArslan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24