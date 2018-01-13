Yıldızlar, IF Wedding Fashion İzmir'de podyuma çıkacak

İZMİR, (DHA)- SEKTÖRÜNDE Avrupa\'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, salı günü 12\'nci kez kapılarını açacak. Fuarda düzenlenecek defilelerde, Victoria\'s Secret meleği Maryna Linchuk\'un da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü mankenler podyuma çıkacak.

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 16-19 Ocak 2018 tarihlerinde bu yıl 12\'nci kez düzenlenecek. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir\'de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir, düzenlenecek defileleri, gelinlik, damatlık ve abiye tasarımlarıyla sektörde yine öne çıkacak ve 2018-2019 modasını belirleyecek. Yapılacak iş görüşmeleri, anlaşma ve yeni tasarımlarıyla İzmir, 2018 ve 2019\'da da ticaretin ve modanın merkezi olacak.

TÜRKİYE\'DE İLK KEZ İZMİR\'DE PODYUMA ÇIKACAK

4 gün sürecek IF Wedding Fashion İzmir\'de, gerçekleşecek 6 defile ile birlikte dünyaca ünlü mankenler podyumda olacak. IF Wedding Fashion İzmir\'de, bu yıl bir ilk de yaşanacak. Bir abiye giyim markası tarafından 16 Ocak Salı günü düzenlenecek defilede, Victoria\'s Secret meleği Maryna Linchuk Türkiye\'de ilk kez İzmir\'de podyuma çıkacak. Organizasyonunu Öner Evez\'in üstlendiği defilede yer alacak olan Maryna Linchuk, Türkiye\'de ilk kez podyuma çıkacağı için çok heyecanlandığını ifade etti.

Maryna Linchuk ile birlikte, mankenliğe veda edip müziğe yönelen Ayşe Hatun Önal da uzun bir ara ardından IF Wedding Fashion İzmir\'de podyuma çıkacak. Defilede Merve Büyüksaraç, oyuncu ve model Tuba Melis Türk ile Ece Begüm Yücetan gibi 30 model de boy gösterecek.

\'PERLA\' ÜNLÜ MODELLERLE SAHNEDE OLACAK

IF Wedding Fashion İzmir\'de 17 Ocak Çarşamba günü, 2017 yılının Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Amor Gariboviç\'in performans defilesi gerçekleşecek. Gariboviç\'in \'Perla\' adını verdiği, gelinlik ve abiyeden oluşan 35 parçalık koleksiyonu, modaseverlere görsel şölen sunacak. fuarizmir\'in A Holü\'nde yapılacak defile saat 18.00\'de başlayacak. Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun gibi ünlü mankenler, Gariboviç\'in tasarımlarıyla podyumda olacak.

FİNAL DEFİLESİ

Modaseverleri isteklerini karşılayacak etkinlikler ve tasarımlar sunacak olan fuarda, ayrıca 16 Ocak Salı günü 9. Gelinlik Tasarım Yarışması\'nın final defilesi gerçekleşecek. Birinci olarak genç tasarımcı, gelecek yıl performans defilesi yapmaya hak kazanacak.

17 Ocak Çarşamba günü bir firma tarafından yapılacak defilede, geçmişin çizgileri geleceğin modasıyla buluşacak. 18 Ocak Perşembe günü ise bir damatlık firması saat 14.00\'te, bir gelinlik ve damatlık firması ise saat 15.30\'da defile performansı sunacak.



FOTOĞRAFLI