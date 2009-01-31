Yıldızlar geçidi

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Kültür-Sanat

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Hollywood’un ünlü yıldızları ‘He's Just Not That Into You’ flminde buluştu.

31 Ocak 2009 02:00

Hollywood’un ünlü yıldızları ‘He's Just Not That Into You’ filminde buluştu.

He's Just Not That Into You fragmanı- VİDEO

Modern hayatın getirdiği günlük ilişkiler üzerine kurulu olan film, erkek ve kadın ilişkilerinde seksin nasıl da yanlış yorumlandığına farklı bir bakış açısı getiriyor. Özellikle filmde Scarlett Johansson’un çıplak olarak havuza girdiği sahne ses getirecek.

Filmde Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly ve Drew Barrymore gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Senaryosu Abby Kohn ve Marc Silverstein'e ait olan ve Ken Kwapis'in yönettiği 'He's Just Not That Into You' filminin 6 Şubat 2009´da vizyona girmesi planlanıyor.


Scarlett Johansson ve Drew Barrymore

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