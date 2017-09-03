Yunanistan\'ın Atina kentinde 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor.

Türkiye\'yi 30 güreşçimiz minderde temsil edecek. Yıldız milliler, Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest, Kadınlar ve Grekoromen kategorilerinde 10 sıklette mücadele verecek.

Şampiyonada mücadele edecek yıldız güreşçilerin listesi şöyle;

Grekoromen Güreş Milli Takımımız;

42kg. Barış Erbek

46kg. Mükremin Aktaş

50kg. Mert ilbars

54kg. Muhammed Acar

58kg. Mustafa Safa Yıldırım

63kg. Abdulkadir Saydam

69kg. Duran Tosun

76kg. Mücahid Aydın

85kg. Muhammed Furkan Dursun

100kg. Mehmet Atcı

Teknik direktör: Serhat Karakoyun

Bayan Güreş Milli Takımımız;

Yıldız Bayanlar

38kg. Büşra Atansefer

40kg. Zehra Demirhan

43kg.Şeyma Kızmaz

46kg. Bedriye Aksu

49kg. Zeynep Yetgil

52kg. Sinem Köroğlu

56.kg. Elmas Çelik

60 kg. Nurife Duman

65kg. Sevda Sarıgimü

70kg. Mehtap Gültekin

Teknik direktör.Mustafa Kocabaş

Serbest Güreş Milli Takımımız;

42kg. Yusuf Eryücel

46kg. Adem Burak Uzun

50kg. Doğan Kara

54kg. Tahsin Çetin

58kg. Cavit Acar

63kg. Ahmet Salim Yiğit

69kg. Umur Aybey

76kg. Ünal Karabacak

85kg. Ömer Ağtaş

100kg. Anıl Berk Kılıçsallayan

Teknik Direktör:Muhammet Demir

İSTANBUL / DHA