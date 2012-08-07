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Kültür-Sanat

Yıldızlar bu filmde buluşuyor

2013’te gösterime girmesi beklenen filmin setinden çekilen fotoğraflar geçtiğimiz günlerde internete sızmıştı

07 Ağustos 2012 23:40

Ridley Scott’ın yeni filmi ‘The Counselor’ yıldızlarla dolu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor...

Şimdiden heyecan yaratan filmde Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz ve Cameron Diaz gibi ünlü isimlerin yer alacağı kesinleşti. Avukat rolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Fassbender seyircinin karşısına çıkacak. ‘Kötü’ karakterleri ise Brad Pitt ve Javier Bardem canlandıracak.

Usta yönetmen Ridley Scott, ‘Prometheus’un ardından ‘The Counselor’ın çekimlerine başladı. Cormac McCarty’nin yazdığı film, uyuşturucu kaçakçılarıyla uğraşan bir avukatın kendini onların arasında bulmasını anlatıyor.

Oyuncu seçiminde sürekli karar değiştiren Scott’ın filminde rol alması için daha önce Angelina Jolie, Natalie Portman gibi isimlerle görüşülmüş, ancak olumlu sonuç alınamamıştı.

 

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