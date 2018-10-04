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Spor

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

ANAPA (DHA) - Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, 8-17 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Anapa şehrinde düzenlenecek

04 Ekim 2018 21:21

ANAPA (DHA) - Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, 8-17 Ekim tarihleri arasında Rusya\'nın Anapa şehrinde düzenlenecek. Kadınlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenen şampiyonada Türkiye\'yi 16 sporcu temsil edecek. 
Türkiye Yıldız Erkekler ve Yıldız Kadınlar Milli Takımları şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi\'nde sürdürüyor. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda mücadele edecek milli sporcular şu şekilde:
- Kadınlar -
Gamze Soğuksu (46 kg), Melike Nur Güneş (48 kg), Rümeysa Ataş (63 kg), Duygu Öztürk (75 kg), Sena Nur Kocaoğlu (80 kg), Büşra Işıldar (+80 kg) 
- Erkekler -
Gökay Yılmaz (48 kg), Ömer Faruk Korkut (50 kg), Muhammet Saçlı (52 kg), Kerem Özmen (54 kg), Ufuk Kuru (60 kg), Mehmet Aydemir (63 kg), Umutcan Bayraktar (66 kg), Mustafa Çolak (70 kg), Kaan Aykutsun (75 kg), Emir Büyükdağ (80 kg)

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