Yıldızlar Antalya'da

Beyazperdenin efsane aktörlerinden Mickey Rourke da Antalya'ya ulaşan konuklardan biri. Güreşçi adlı filmiyle bu yılki Venedik Film Festivali'nde adından söz ettiren Rourke, gittiği her yere birlikte götürdüğü pırlanta tasmalı köpeğini de yanından ayırmadı. Fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına hiç sorun çıkarmadan objektiflere gülümseyen Rourke, kendisine tahsis edilen otomobile binerek kalacağı otele gitti.



Antalya'nın bu yılki ünlü konuklarından biri de Hollywood'un güzel yıldızlarından Marisa Tomei. Bir omuzu düşük kırmızı bluzuyla Antalya sokaklarında dolaşan Tomei, halkın da büyük ilgisiyle karşılaştı.



