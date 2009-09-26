Yıldızınız sizin için ne söylüyor?

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...





26 Eylül 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün ortaklaşa yapılacak işlerden daha fazla verim alabilirsiniz. Ev ile ilgili projelerinize de daha fazla zaman ayırmak gerekebilir. Bugünlerde kendinizi kontrol edebilmek hayli işinize yarayacaktır. Araştırma yapma isteği içinde olabilirsiniz, bunu vakit kaybı yerine, kendinize faydalı bir aktiviteye dönüştürmelisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İşinizde size yarayacak kişilerle görüşmeli, yeni fikirlerinizi paylaşmalısınız. İnatçı, baskın insalardan uzak durup, siz de kimseye baskı uygulamamalısınız. İkili romantik ilişkilerde bazı gerginlikler olabilir, kıskançlık size sadece zarar verecektir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Beklenmedik yakınlaşmalar olabilir ancak elinizi neyin altına koyduğunuzun farkında olmalısınız, tutamayacağınız sözler vermemeye dikkat etmelisiniz. Bazı insanlar sizi zorlayabilir, baskıcı olabilir. Kendinize bu akşam bu zor haftayı da atlatmanın ödülünü vermelisiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Zor kunuları çözmek için yeterli içsel kuvvete sahipsiniz. Bazı derin konular bu hafta yeniden gündeme gelmiş olabilir ama eski problemlere yeni bir bakış açısı gerekiyor olabilir. Gereksiz yere kuvvetli kelimeler kullanmamaya çalışmak akıllıca olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kısa mesafeli seyahatler için oldukça olumlu bir gün. Ne olursa olsun olayların iki yüzünü de görmeye uğraşmalısınız. Ayrıca ilişkilerinizde önemli konuşmaları yapmak için olumlu gündesiniz, ilişkilerde uyum diğer sorunlarınıza da yardımcı olacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Oldukça sosyal olabilecek bu günde motivasyonunuzu ve neşenizi arkadaşlarınız yerine getirebilir. Bir grup organizasyonu yoksa bunu siz ayarlamalısınız. Bugünü evde yalnız geçirmeyin.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sevdiklerinize karşı daha hassas olmalısınız, onlarla geçireceğiniz domestik aktiviteler için uygun bir gün. Zamanınızı ve enerjinzi beraber yapılacak zevkli uğraşlara ayırmak sizi mutlu edebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İnsanları aramalı, çevrenizle iletişime geçmeyi ihmal etmemelisiniz. Bağlantılarınızı canlı tutmalısınız. Ev ile ilgili planlarınız da olabilir sevdiklerinizin bu konuda görüşlerini almakta fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Hem sorumluluklarınızı yapmayı hem de kendinize zaman ayırmayı dengelemeniz gerekiyor ancak böylece sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Birinin fazla kaçması sorun yaratacaktır. Kendinizi kontrol etmeniz gereken günlerdesiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün özellikle arkadaşlarınız sayesinde enerjiniz yüksek, moraliniz yerinde olabilir. İhtiyacı olanların yanında olmak, empatik ve anlayışlı olabilmek de bu olumlu duyguları arttıracaktır. Ayrıca, parlak ve orjinal fikirlerin biri gelip, diğerinin gitme ihtimali var, bunları ilüzyonlardan ayırıp, olabilecekler için de esknek olmalısınız. Ne de olsa doğanın yeni yılı güneşin burcunuza geçmesi ile başladı, siz de yeni bir fikrin peşinden gidebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünler vizyonunuzu geliştirmek size çok cazip geliyor olabilir. Diğerleri ile sohbet etmek, fikirlerini almak bu konuda işinize yarayacaktır. Bugünlerde korkularınızla yüzleşmeniz, sizi manipule etmeye çalışanları farketmeniz ve kendi özlemlerinizin farkında olmanız yarınlarınız için çok faydalı olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Pozitif insanlarla beraber olursanız gününüzün güzel geçmemesi için bir neden yok. Ateşli fikir alışverişleri olabilir ama bu fikirlerin çok azının pratikte kullanımı olacaktır. Bugün dengeli ve kontrollü olmak ekstra efor gerektiriyor. Öte yandan, elektronik eşya satın almak için uygun bir gün.