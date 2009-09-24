Yıldızınız sizin için ne söylüyor?

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...





24 Eylül 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün bazı arkadaşlarınızın yükü omuzlarınızda olabilir. Arkadaşlarlar para konularına girmenin, tutamayacağınız sözleri vermenin ve hayır demeniz gereken vakitte dememenin maliyeti ağır olabilir. Bugün iş hayatınızı ilgilendiren konulara odaklanabilir veya ekstra tedbirli davranabilirsiniz.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Acele verilmiş kararlar yanlış kararlar olabilir. Bir yere imza atarken, önemli karar verirken çok dikkatli olmalısınız, mümkünse bunları ileri bir tarihe ertelemelisiniz. Akşama doğru kendinizi daha neşeli ve eğlenceli hissedebilirsiniz.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Geçen haftadan içinizde bir sıkıntı olabilir, bu durum her ne kadar genel olarak herkesin içini karartıp, sıkıntı verse de, özellikle İkizler burcunun son günlerinde doğanları direkt olarak etkisi altına almaktadır. Bu etkilerin yarattığı kafa karışıklığı, sorumluluklardan kurtulma isteği malesef bu hafta da devam ediyor, gerçek bir rahatlamaya Ekim ortasından sonra kavuşabilirsiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS

Bugün, kelimelerinizi özenle seçerek konuşmalısınız, düşünmeden konuşmak size zarar verebilir. Tartışma yaratacak konulardan da uzak durmakta fayda var. Ayrıca insanlarda yanlış anlamaya meğilli olabilir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bugün bir grup aktivitesi kulağa cazip gelebilir. Karşıdakini eleştirmek yerine yaptıklarını övecek bir şeyler bulursanız çok kazançlı çıkarsınız. Ciddi konuşmalar içinde uygun bir gün, ancak parasal konulardan kaçının.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Acelecelik önemli detayların gözden kaçmasına neden olabilir. Kendinizi genel olarak dikkati dağınık, fevri ve sinirli hissedebilirsiniz. Pozitif olarak yaratıcı ve ilginç fikirler de aynı hızda gelecektir. Yenilik yapma isteği, rutinden sıkılma sizi mantıksız hareketlere sürükleyebilir. Özellikle iş hayatında yanlış yapmamak için sistemli olmalısınız, acele iş bitirme isteği normalden fazla hata getirebilir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Kafanızdakileri söylemeniz yararlı olabilir, ayrıca herkesin göremediği detayları görebilmeniz işinizde oldukça faydalı olacaktır. Özellikle karmaşık mesajları çözebilme kabiliyetiniz var. Bu durumdan faydalanıp biraz kendinizi göstermelisiniz.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Bugün, özellikle kazandığınız para konusunda işinize yaramayacak her ne varsa bunlardan kurtulma iç güdüsü içinde olacaksınız. Ekim ayı ortasında kariyerinizin önündeki limitlerden kurtulmuş hissetme ihtimaliniz yüksek. Biraz daha dişinizi sıkmalısınız.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bugün geri planda kalmak avantajlı olabilir. Önyargıların, yanlış anlamaların esiri olabilirsiniz. Bir iş fırsatını veya otoritenin hoşgörüsünü gözardı etmemelisiniz.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugün istediğiniz hedeflere odaklanmak daha kolay olabilir. Optimist bir arkadaşınız sizin gününüzü de neşelendirebilir. Hukuksal veya eğitim ile ilgili bir konuda da olumlu haber alabilirsiniz. Bir seyahat ihtimali de ortaya çıkabilir fakat karar vermekte acele etmemelisiniz.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Eger cömert olabilirseniz bundan siz de faydalanacaksınız. Bu haftanın stresli etkileri etkisini yavaş yavaş yitirebilir. Siz de inatçı davranmayarak bu gelişen enerjiye yardımcı olmalısınız. Arada sırada içinize düşen kaybetme korkusu bugün de sizi yoklayabilir. Öte yandan sağlığınızı ikinci plana atmamalısınız. İyi bir sağlık için egzersiz kadar huzur da şart.