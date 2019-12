Yıldızınız sizin için ne diyor?

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı.



19 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bazı sorunlarınıza pembe gözlükten bakıyor, bir işin olmasını istediğiniz için sorunlarını gözardı ediyor olabilirsiniz. Hazır bir girişimde bulunmuyorken belki kafanızdaki planları detayı ile düşünme vakti geldi. Çünkü bir süre sonra sizden hareket beklenecek.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünlerin getireceği havadislerden çok hoslanmayabilirsiniz. Stresli olaylar bazı korkularınızı kabartabilir. İş hayatında yaratıcılık ve yeni çözümler gerekiyor, bunları düşünmek için uygun bir gün. Ayrıca ilişkilerdeki sıkıntılar içinde nazik davranmak her zaman işinize yarayacaktır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün iyi sonuçlar için başkaları ile birlikte çalışmalısınız. Görevlerinize odaklanmalı ve kilit isimlerle sosyalliğe zaman ayırmalısınız, bu çabaların mükâfatını Ekim ayı ortasından sonra görebilirsiniz. Ne olursa olsun hayata pozitif bakmanın pozitif olayları beraberinde getireceğini de unutmamalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Endişeler veya tabanı olmayan korkular, gerçek duygularınızın önüne geçebilir ve sizi nörotik yapabilir. Halbuki bugünlerin enerjisi çok olumlu, günün ilerleyen saatlerinde bu endişeleri çocuksu duygularla üzerinizden atabilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Hedefleriniz ve mantığınızın aynı yönde işleyeceği verimli bir gün olabilir. Hızlı karar alabilirsiniz ve etrafınızdaki insanların da size dürüst ve direkt olacaktır. Bu iş hayatınızı, sağlığınızı ve bütçenizi kapsayan çok odaklı bir planlama yapılabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Artan sosyal enerjiler neşenizi yerine getirecektir. Bir süre problemlerinizi bir kenara koyup, hayatın tadını çıkartmaya çalışmak birçok şeyi değiştirecektir. Ayrıca bugün hareketlerinizin altındaki güdüleri tahmin etmek zor olabilir. Dağınık fikirlerinizi iyi bir arkadaş toparlayabilir. Kendinize güveniniz bu tür günleri kolaylıkla atlatmanıza yardım eder.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İş hayatınız, günlük rutinleriniz ve alışkanlıklarınız, birlikte çalıştıklarınız veya yanınızda çalışanlar ve sağlığınız bu etkilerle kuşatma altında. Bu konulardan herhangi biri bir değişime gebe olabilir ve her ne kadar bugünlerde yaşananlar ani gibi görünse de bu konular bir süredir kafanızı meşgul ediyor olmalı. Bu değişim bu hafta olmazsa gelecek sene ortasında noktalanacak.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün de düne benzeyen bir gün, hızınızı yavaşlatıp, dinlenmenin faydasını göreceksiniz. Yorulmadan yapacağınız aktivitelere öncelik vermelisiniz. Hayal dünyanız fazla mesai yaptıkça, içinize kuşku ve endişelerde düşecektir, dikkatli olmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde kendinizi başkalarının savaşına çok kaptırmamalısınız. Bugün eğer isterseniz çok iyi konsantre olup, çok iş halletme gücünüz var, bunu ziyan etmeyin. Bugünlerde hayal dünyanız fazla mesai yapıyor olabilir bu yüzden arada sırada ayaklarınızın yere basıp basmadığını kontrol etmelisiniz. Sevdiğiniz insanın problemlerine kendi problemlerinizden daha gerçekçi bakabiliyorsunuz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bu haftanın sert etkilerinin yumuşaması için en az bir aya ihtiyacınız var gibi görünüyor. En iyisi olayları sabırla karşılayıp, zamanın her şeyi iyileştireceğine güvenmek olacaktır. İnsanlarla düşüncelerinizi paylaşmalısınız, onlarla konuşdukça şanslı tesadüfler de ortaya çıkacaktır. Kendinize güveniniz en önemli silahınız, siz güvenirseniz diğerleri takip edecektir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Hayatınızdan memnun değilseniz bunun sebebi hedeflerinizi yüksek tutmanız olabilir. Elinizdekileri olduğu gibi kabul edip, sahip olduklarınızın kıymetini bilmeniz her şeyi değiştirecektir. Ev projeleri modunuzu yükseltebilir. Ayrıca ailerinizden biri size sevinecek bir haber verebilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İş endişelerinin haftasonunuzu etkilemesine izin vermeyin. Dar bir görüşün getireceği tehlikelere karşı dikkat. Ayrıca bugünlerde bazı konularda fantazi ile gerçek arasındaki çizgi kaybolabilir ve beklentilerinizi yüksek tutabilirsiniz. Ancak ikili ilişkilerde denge içindeyseniz bu her şeyi pozitif yöne çevirecektir.