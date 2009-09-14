Yıldızınız sizin için ne diyor?

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Birbiri ardına sert açıların etkisi ile zor bir hafta başlıyor. Özellikle iş hayatında veya günlük işler çerçevesinde artan streslerle kurulu düzenin ağırlığı ve değişim gerekliliği arasında kalmış hissedebilirsiniz. Pratiklik bugünün getireceği sorunların ilacı olacaktır. Kafanızda uçuşan fikirler sizi düşünceli yapabilir. Sabırlı olmanız gereken bir gün.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bu haftanın sert açıları iki senedir kafanızı kurcalayan bir konuda düzeni koruma veya değişim yapma arasındaki çelişkiyi yeniden gündeme getirecektir. Ayrıca yine böyle bir çelişkinin sancısını etrafınızdaki birileri çok yoğun olarak hissediyor olabilir ve bu sayede siz de bu ikilemden payınızı alabilirsiniz.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Bu hafta özellikle İkizler burcunun son günlerinde doğanlar için kolay bir hafta olmayabilir. Uzun zamandır ev, aile veya kariyerinizi ilgilendiren bir konuda değişim yapma isteği bu haftanın getirdiği olaylarla yeniden canlanabilir ancak yine aklınızda sorumluluklar ve limitleriniz kafanızı karıştıracaktır.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bu hafta bağımsızlık duygularınızı ateşleyecek türden gelişmelerle bir başkaldırı içinde olabilirsiniz ama sorumluluklarınız sizi sağduyuya çağırıyor. Bu iki duygu arasında kalmak, kurulu düzeni değiştirme düşünceleri ile birleşince hayli stresli günler yaşayabilirsiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Kazandığınız para sektöründeki limitleri temsil eden sert açılar etkisini Ekim ortasından itibaren yitirecek, bu yüzden bu alanda yeni planlarınız varsa Ekim ortasından sonra hayata geçirmeyi düşünmelisiniz. Çevrenizdeki sağlık sorunları, hastaneler ve doktorla ilgili işler 25 Ağustos’tan beri aktive etmiş durumda. Bugün hafta ayrıca bu konuyu ilgilendiren Temmuz ayındaki tutulmaların etkisi de hareketlenecek. Bu yüzden yine sağlık konuları, sağlık kurumları ajandanıza girebilir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bu haftanın stresli açıları ile alışık olduğunuz fakat aslında dağılmakta olan düzeni tekrar zorlayacak bir etki altındasınız. Bazı beklenmedik olayların da gerçekleşme ihtimali var ve bu hafta bunlarla baş etmek istiyorsanız sıradışı yöntemler kullanmalısınız.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Bu hafta birden fazla zor açılar peşpeşe gelip, size kendinizi çaresiz ve sıkıntı hissettirecek günler yaşatabilir. Bu herkesi bir şekilde etkileyecek açılar herkesin bir şekilde sinirli ve tahammülsüz olacağını sembolize ediyor. Bunun bilincinde olup insanların fazla üstüne gitmemeli, onlardan isteklerde bulunmamalısınız.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Özel hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri veya bu konudaki hedeflerinizi bazı endişeler yüzünden engellemiş olabilirsiniz ancak bunlar nasılsa gerçekleşecek. Bu haftanın stresli açıları bunu size yine hatırlatacaktır ve şimdilik büyük bir döngünün parçalarını yaşadığınızı farkedip, sabırlı davranmaktan başka çare yok.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Bu haftanın zor etkileri size sorumluluklarınız ve özgürlük isteğiniz arasındaki çekişmeyi farkettirebilir. Yeni bir kariyer sorumluluğu omuzlarınıza ağır gelebilir. Ancak hem güvenlik ihtiyacınızı hem de adrenalin isteğinizi tatmin etmek zor olacaktır. Limitlerinizi bilmek doğru kararlar için gereklidir.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bu hafta hayatınızın akışını veya düşünce yapınızı değiştirecek türden sert etkilerle karşılaşmanız muhtemel. Gerçek değişimler zaman alır ancak bağımsızlık fikrini kendinize ne kadar çok entegre edip, ayağınızdan kelepçe ile sizi tutan engelleri kafanızdan çıkarmayı başarabilirseniz o kadar az yara alırsınız. Kuşkusuz dozen değiştirmenin fikri bile rahatsız edicidir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Özgürlüğünüzü başkalarının isteklerine boyun eğmemek şeklinde ispat edemezsiniz, bunu daha bilinçli olarak hayatınıza yapılandırmalısınız. Yine özgürlüğünüzü tehdit altında hissedebileceğiniz bu hafta da bunu aklınızdan çıkarmamakta fayda var.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Bu haftanın sert açıları değiştirmek isteyip, değiştiremediğiniz her şeyi size hatırlatacaktır. Hatta bu hayat koşullarına mahkûm gibi hissedip, patlamak üzere bile olabilirsiniz. Fevri olarak sorumluluklarınızdan kaçmak mantıklı görünmüyor. Cevapları hemen beklemeyin ama bunların bir çoğu önümüzdeki yaz sonu düzelebilir.