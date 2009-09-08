Yıldızınız sizin için ne diyor?

8 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün Boğa burcuna geçen Ay, Plüton ve Mars ile olumlu açılar yapacak ve bu konum yaptığınız işlerde verimliliğinizi arttırabilir. İlişkileriniz de bugünlerde kafanızı hayli meşgul ediyor olabilir, bu alanda adımlarınızı atmadan dikkatli düşünmekte fayda var. Yapıcı tavırlar sizi doğru yere sevkedecektir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugün kendi burcunuza geçen Ay kendinize güveninizi, enerjinizi ve hırsınızı arttırabilir. İş hayatınız bu yapıcı ve aktif halinizden direk olarak etkilenecektir . Ancak dikkat Merkür gerilediği için iletişim alanında yeni projeleriniz varsa bunlar üzerinde çalışmak için daha zamana ihtiyacınız olabilir, hatta bitti zanetiğiniz anlaşmalar bile imzalamadan önce yeniden gözden geçirilebilir.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Mars ay boyunca İkizler burçlarının kendi kazandıkları para alanına enerji verecek. Bir süre önce yeni bir kazanç kapısı önünüze çıkmışsa bu gerileme döneminde size işin detaylarını düşünmek kalmış olabilir. Yeni bir projeye başlamak yerine daha önce başlanmış olan işlerin gözden geçirilmesi veya tamamlanması bugünler için idealdir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Burcunuzdaki Mars bu hafta da size enerji ve kendine güven vermeye devam ediyor. Bir süredir hayli hareketlenmiş olan hayatınızda, Merkür gerilemesinin yaratacağı durgunluk size belki biraz nefes aldıracaktır. Bugünlerde enerjinizi ilişkilerinizi geliştirmek için kullanmalısınız, özellikle yakın çevrenizde arkadaşlığınıza ihtiyacı olanlar olabilir.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bugün sağlığınızla ilgilenmek, gecikmiş doktor randevularınızı almak, iş veya günlük hayatınızda birtürlü bitmeyen işleri tamamlamak için uygun bir olabilir. Bütün işlerinizi kendiniz halledip, bitirecek kadar da enerjik olmalısınız ancak sağlığınızı yine de ikinci plana atmayın.



BAŞAK (23- AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Optimizmin arttığı şu günlerde partnerinizden de gerekli desteği alıyor olmalısınız. Arkadaşlarınız da özellikle sizin arkanızda olmalı. Bugünlerde sevdiklerinizle birlikte evde geçirdiğiniz vakitlerden ayrı zevk alabilirsiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Yaşadığınız veya çalıştığınız ortama getireceğiniz güzel enerjiler var. Buraları güzelleştirmek içinde uğraşabilirsiniz. Ancak unutmayın Merkür gerilerken büyük harcamalar yapmak veya elektronik eşya almak tavsiye edilmez. Bu tür harcamaları gelecek aya bırakmak daha mantıklı olacaktır.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugünlerde ne kadar realist olabilirseniz, o kadar hayal kırıklığı yaşamazsınız. Özellikle Merkür’ün gerileme döneminde kararlarınızı sabit verilere ve realiteye dayandırmalısınız. Bu durum ikili ilişkileriniz için de geçerlidir. Bazı uzun dönemli ortaklıklarınız tamire ihtiyacı olabilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Mars bir süre daha sizin kazanmadığınız fakat eşiniz aracılığı ile veya miras, sigorta, kredi türünden araçlardan gelen para evinde olacak. Bu alanda da son dönemde bayağı hareketlenme yaşamış olmalısınız. Ancak Merkür gerilerken hayatınızın bu alanında karşınıza çıkacak fırsatları iyi araştırmanız tavsiye edilir, aldığınız kararların sağlam verilere dayanıp dayanmadığını sık sık kontrol etmelisiniz.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Ev ve aile ile ilgili işlerin ilerleme kaydedeceği, projelerin ilerleyeceği bir gün olabilir. Biraz fazla çalışma ile halledemeyeceğiniz bir şey yok gibi gözüküyor. Küçük şeylerle mutlu olmaya çalışmak ve cömert davranışlar da günün kalitesine ekleyecektir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Mars, Yengeç burcuna girdiğinden beri günlük Kova burçlarının günlük hayatı oldukça yoğun olmalı, Merkür gerilemesi ile gelecek bazı duraksamayı bu yüzden hediye olarak bile görebilirsiniz. Bir konuya odaklanmanın zor olabileceği bu günde belki de kendinize bir ara vermeniz gerekiyor.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Bugün finansal olarak kendinizi daha güvende hissedebilir veya kendinize daha fazla gelir sağlayacak konuları düşünebilirsiniz. Öte yandan gün yavaş enerjili olabilir fakat siz bu tür araları dinlenmek, rahat bir gün geçirmek için iyi kullanabilirsiniz. Yavaş geçebilecek bu günü düşünmek için fırsat kabul edebilirsiniz. Ancak aksaklıklara dikkat