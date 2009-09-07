Yıldızınız sizin için ne diyor?



Pelin Hattatoğlu



7 Eylül 2009



Koç Burcu:



Bugünden itibaren Eylül sonuna kadar geriliyor gibi görünecek olan Merkür, burcunuzdaki Ay ile birleşince üzerinde yeniden çalışmanız gereken işlerle uğraşmak için güzel fırsatlar verecektir. Merkür’ün gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. Bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır. Hayatınızın ev ve aile alanında bulunan Mars, evinizde yapacağınız değişiklikleri, tamiratları, ev partilerini ve diğer ağırlamaları kısaca ev ile ilgili tüm aktiviteleri canlandırıyor. Ancak Merkür gerilediği için bu alanda önemli kararları veya büyük alışverişleriniz önümüzdeki aya bıramanız tavsiye olunur. Unutmayın Merkür gerilerken yaptıklarınızı veya aldıklarınızı sonradan beğenmeme ihtimaliniz yüksektir.



Boğa Burcu:



Bugün Merkür gerilemeye başlıyor ve bugünden itibaren Eylül sonuna kadar geriliyor gibi görünecek. Bu gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşanması olasıdır ancak özellikle Merkür bir süre Terazi burcunda gerileyeceği için bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı vereceği de unutulmamalıdır. Mars ay boyunca Boğa burçları için seyahatleri yöneten alanda olacağı için bu aralar bol bol seyahat planınız olabilir. Bu seyahatlerin çoğu evinizden çok uzak olmayacak yerlere olsa da Merkür gerilediği için aksilikleri, aksaklıkları da hesaba katmakta fayda var. Ancak hedefinize vardığınızda sonucunda memnun kalma ihtimali yüksek.



İkizler Burcu:



Yönetici gezegeniniz Merkür bugün gerilemeye başladı, bu gerilemeler sizi ve Başak burcunu diğer burçlara oranla biraz daha fazla etkileyebilir. Örneğin, 29 Eylül’e kadar planlarınızın ve kararlarınızın diğer günlere oranla daha değişken ve daha az stabil olduğunu hissedebilirsiniz. Bu yüzden gerileme döneminde kararlarınızı mümkün olduğu kadar kulakdan dolma bilgiler veya olgunlaşmamış fikirler yerine kesin verilere dayandırmaya özen göstermelisiniz.



Yengeç Burcu:



Bugünden itibaren Eylül ayı sonuna kadar geriliyor gibi görünecek olan Merkür ‘ün sembolize ettiği yeni projelere başlamak yerine eski projeleri gözden geçirmenin daha doğru olduğudur. Bu dönem iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmalar, aksilikler, elektronik aletlerde yaşanacak aksaklılar gibi problemlerin yanında özellikle Merkür, 18 Eylül’e kadar Terazi burcunda gerilerken bize ilişkilerimiz üzerinde yeniden çalışma fırsatı verecektir. Bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girecek ve bu dönem Yengeç burçları için iletişim ve seyahat alanında bir durgunluk anlamına gelirken, bu alanda üzerinde çalıştığınız konuları yeniden gözden geçirmenize sebep olabilir, özellikle sağlam verilere dayanmayan bütün bilgileri göz ardı etmeniz tavsiye edilir.



Aslan Burcu:



Bugün Merkür gerilemeye başlıyor, aslında etkisini Eylül başından beri hissetmiş olacağınız bu etki ile son zamanlarda iyice harekletlenmiş iletişim hayatınız durgunluğa girebilir. Ay sonuna kadar özellikle finansal konularda yanlış anlamaları da hesaba katmayı unutmayın. Bütçenizi önemli ölçüde etkiyecek anlaşmaları veya alışverişleri yapmadan elinizdeki verileri defalarca kontrol etmeniz de fayda var.



Başak Burcu:



Bugün yönetici gezegeniniz Merkür gerilemeye başladı. Bu gerilemeler sizi ve İkizler burcunu diğer burçlara oranla biraz daha fazla etkiliyor olabilir. 29 Eylül’e kadar planlarınızın ve kararlarınızın daha değişken ve daha az stabil olduğunu hissedebilirsiniz. Bugünlerde kararlarınızı mümkün olduğu kadar kulakdan dolma bigiler veya olgunlaşmamış fikirler yerine kesin verilere dayandırmaya özen göstermelisiniz. Özellikle yeni bir işe başlamak veya önemli bir karar almak ta bu dönem tavsiye edilmez. 19 Eylül’de Merkür gerileyerek burcunuza girecek, 10 günlük bu dönem bitirilmemiş işleri tamamlamak, çözüm bekleyen konuları halletmek için idealdir.



Terazi Burcu:

Bugün Merkür gerilemeye başlarken ay başından beri hissediyor olabileceğiniz hayatınızın günlük, pratik konularında kendini gösteren aksaklıklar size oturup bu bozulan, düzgün gitmeyenleri tamir etmek, detayları düzeltmek, yarım kalanı tamamlamak gerektiğini tekrar hatırlatıyor.



Akrep Burcu:



Bugün Merkür resmen geri dönüş hareketine başlayınca kendinizi daha fazla içe dönük ve geçmiş olayların gevşemiş parçalarını birleştirmeye uğraşırken bulabilirsiniz. Kendinizi giderek içe yönlenmiş ve hatta gizli kapaklı işleri çözerken de bulma ihtimali var. Ancak dikkat edin bu karanlık dünya sizi içine iyice çekmesin.



Yay Burcu:



Bugün Merkür resmen gerilemeye başladı ancak siz sosyal hayatınız, arkadaş ve grup aktivitelerinizin Eylül başından beri durulduğunu farketmiş olabilirsiniz. Eylül sonuna kadar sürecek bu gerileme döneminde yapılacak sehayatlere ve iletişimlerinize aksama ve aksaklık payını eklemelisiniz. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girince bu durağanlık kariyerinize de sıçrayabilir. Ancak bu dönemi iş hayatınızda ve özellikle dış dünyadaki imajınızla ilgili işlerde bitirilmemiş konuları tamamlamak, eski projeleri ve konuları gözden geçirmek için kullanmalısınız.



Oğlak Burcu:

Bugünden 29 Eylül’e kadar Merkür gerilediği için sizinde özellikle kariyer alanında bir duraksama dönemi yaşamanız muhtemel, bu dönemde yeni bir işe veya projeye başlamak yerine geçmişte başlanan işlerin detayları tamamlanır veya aksaklıkları giderilir. Ayrıca bağlantılarımızı canlandırmak, unutulanları hayata geçirmek bu dönemin bize kazandıracakları arasındadır. 19-29 Eylül arası ise Merkür gerileyerek Başak burcuna girince özellikle yurtdışı ile olan ilşkilerinizde, uzun mesafeli seyahatlerinizde aksaklık, gecikme türünden sorunlarla karşılaşma ihtimali var.



Kova Burcu:

Merkür bugün resmen gerilemeye başlıyor ve yurtdışı, yüksek öğrenim, yayıncılık, yüksek felsefe gibi konularda son dönemlerde yaşadığınız gelişmeler 29 Eylül’e kadar bir durağanlığa girebilir, en azından bu alanlarda yeni bir proje başlatmak yerine eldeki projelerinize odaklanmanız, eksikleri tamamlayıp, detaylar ile ilgilenmeniz gerekiyor. 19-29 Eylül arası gerileyerek Başak burcuna girecek Merkür kendi maaşınız veya kazandığınız para harici konularda aynı duraklamayı kendine hissettirecektir. Ancak Merkür gerilemesini sadece bazı alanlarda duraklama veya iletişimde, seyahatte, mekanik ve elektronik aletlerde sorunlar olarak düşünmemeliyiz. Özellikle bugünden 19’una kadar olan sürede ilişkilerimiz üzerinde yeniden düşünmek için güzel fırsatlar bulacağımız kuşkusuz.



Balık Burcu:

Bugün resmen gerilemeye başlayacak olan Merkür’ün etkisini bütün Eylül ayı boyunca hissedebilirsiniz. Merkür gerilemesi döneminde ayrıca kendinizi ilişkiler konusunu daha çok düşünürken bulabilirsiniz. Aslında Merkür’ün gerileme dönemlerinde iletişimde bazı sorunların, yanlış anlaşmaların yaşandığı doğrudur ancak özellikle bu gerileme de Balık burçlarına özelikle uzun dönemli iş ve aşk ilişkileri üzerinde yeniden çalışma fırsatı verecektir.