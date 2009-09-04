Yıldızınız sizin için ne diyor?

5 Eylül 2009



Koç Burcu:

Bugünlerde duygularınızı paylaşmaya gönüllü olmayabilirsiniz. Fevri hareketlerden kaçınmalısınız. Ev ve aile ile ilgili bir konunun gidişatından pek memnun olmayabilirsiniz. Bu konuyu çözmek istiyorsanız 'önce ben' tavrınızı bırakmalısınız. Bugün bu konulardaki sorunlarınızı sevdiğiniz birisi ile dertleşerek çözmeyi düşünebilirsiniz.

Boğa Burcu:

Bugün sosyal planlarınızla ilgili üzerinizde baskı hissediyorsanız o plana katılmamalısınız. Evde, kendinize dönük geçireceğiniz bir gün sizi daha mutlu edebilir. İlişkilerinizi ve özellikle profesyonel hedeflerinizi gözden geçirmek faydalıdır. Bugünlerde bitirilmemiş işlere konsantre olup, yeni bir projeye başlamamak daha uygun olacaktır. Ancak romantizm için uygun bir gün.

İkizler Burcu:

Bugünler yeni bir projeye veya ilişkiye başlama günleri değil. Eski yapılanları gözden geçirme dönemindesiniz. Bu akşam söylediklerinize de dikkat etmekte fayda var. Çünkü kimin ne kadar espriyi veya eleştiriyi kaldıracağını da pek ölçemeyebilirsiniz.

Yengeç Burcu:

Bugünler iletişimde kuvvetli olabileceğiniz günler değil. Fikrinizi doğru iletmek için çok uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dedikodu ve eleştiri yapmak da ekstra zararlı olacaktır. Bazı durumlarda gereğinden sert atışmalar da yaşanabilir. Sadece nezaket işinize yarayacaktır. Ayrıca sizden rica edilen her ne ise hazır olana kadar evet demelisiniz.

Aslan Burcu:

Bağımsızlığınız takdir ediliyor olabilir ancak fevri hareketlerden kaçınmalısınız. Bugünler plan değiştirmek veya yeni plan yapmak için uygun günler değil, “bildiğin yol en kısa yoldur” hesabı bir çok işinizde size yardımcı olacaktır. İletişimde zorlanacaksınız, bunu bilerek konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

Başak Burcu:

Son zamanlarda eğlenceye ayırdığınız vakit yüzünden görevlerinizi aksatmış olabilirsiniz ve bugün biriken işlerinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bugünler yeni projelere başlamak için iyi günler değil. Eski işlerin detayları ile uğraşmak, onları tamamlamak için uygun etkiler altındasınız. Ayrıca iletişimde zor etkiler altındasınız, şu günlerde söylediklerinizde çok dikkatli olmalısınız.

Terazi Burcu:

Bazı Terazi burçları fevri ve dominant davranmaya yatkın olabilir. Bugünler yeni projelere başlamak için uygun değil, özellikle eviniz veya aileniz ile ilgili yeni planları ertelemelisiniz. Vaktinizi eski projelerin detayları ile uğraşmaya veya yarım kalan işleri bitirmeye ayırmalısınız. Halihazırda var olan hedefler üzerinde de ciddi düşünmek gerekiyor.

Akrep Burcu:

Bugün her ne kadar rutini kıracak planlar yapmak isteseniz de arkadaşlarınız bu planlarınızı bozabilir. İmkanlar eğlenceye engel olsa bile sizin yaratıcılığınız üstünüzde olacaktır. Öte yandan kendinizi bu dönem ailenizi ilgilendiren konularda kayıp verilerin avına çıkmış bulabilirsiniz. Bazı konularda cevap arıyorsanız geriye dönük araştırma yapmak için iyi zamandasınız.

Yay Burcu:

Evinizdeki ve işinizdeki sorumluluklarınız çatışabilir fakat her ikisine de bir tür limit getirmeye çalışmalısınız. Bugünler yeni bir projeye başlamak yerine, vaktinizi elinizdekileri temizlemeye ayırmalısınız. Geride bıraktığınızı düşündüğünüz bir sorun da yeniden önünüze gelebilir. Bunu da konuşup halletmekten başka bir çare kalmayabilir.

Oğlak Burcu:

Planlardaki değişiklikler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Herhangi bir işe başlarken saatini, yerini tekrar tekrar kontrol etmek te fayda var. Belirsizlikler sizi meşgul edecektir. Bitti zannettiğiniz konular da tekrar önünüze gelebilir. Gerilmeye başlayacak Merkür’ün etkisini göz önünde bulundurarak yeni planlar yapmak yerine bu tür sorunları temizlemeye vakit ayırmalısınız.

Kova Burcu:

Sosyal aktivite, iş ve/veya sağlık sorunları sizi zorlayabilir. Bugünler geçmişinizden gelen insanlarla konuşmak sizi rahatlatabilir. Yeni planlar yapmak yerine, elinizdekileri bitirmek veya bunların detayları ile uğraşmak mantıklı olacaktır.

Balık Burcu:

Sevdiğiniz kimse ile gergin olabileceğiniz bugünde yapılacak en iyi şey birbirinize mesafeli durmaktır. Ancak finansal alandaki endişelerinizi günün ilerleyen kısmında geride bırakma ihtimali var. Bugünler bu konuda aklınıza yeni fikirler gelirse bir kenara yazın, özellikle bu aydan sonra bunların bir kısmının gerçekleşme ihtimali yüksek.