-YILDIZ: ZONGULDAK'A YÜREĞİMİZDEKİ SIZIYLA GİTTİK KAYSERİ (A.A) - 02.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ''Biz Zonguldak'a yüreğimizdeki sızı ile gittik. Samimi olarak gittik'' dedi. Bakan Yıldız, İl Kültür Müdürlüğü Kültür Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, seçime her zaman hazır bir parti teşkilatlarının olduğunu ve teşkilatı dipdiri ve ayakta görmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı. CHP'nin Kayseri'de daha önce yüzde 10 dolayında oy aldığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki asılsız suçlamaların vicdan sahibi CHP'li vatandaşları da derinden üzdüğünü belirten Yıldız ''Bu iftiralara vicdan sahibi CHP'li hemşehrilerimiz bile dayanamaz. Ben onları seviye düşüklüğüne müdahaleye çağırıyorum. Doğru yapan daima güçlenir, yanlış yapan zayıflar. CHP bunun merkezindedir. Akıl sahibi CHP'lilerin yarısı seçimde göreceksiniz kendi partisine oy vermeyecek'' diye konuştu. Yılbaşında Zonguldak'ta maden işçileriyle birlikte olduğunu ve onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Madene indiğimizde bize işçiler büyük bir ilgi gösterdi. Bir gazeteci bize bunun sebebini sordu ve 'Ben böyle bir ilgi gösterileceğini beklemiyordum, bunun sebebi ne' diye sordu. Biz Zonguldak'a yüreğimizdeki sızı ile gittik. Samimi olarak gittik. Olduğumuz gibi göründük.'' -EDİRNE'DEN KARS'A TEK BİR DEMİRYOLU HATTI- Hızlı demiryolu projelerinin başarıyla devam edeceğini de belirten Taner Yıldız, şöyle devam etti: ''Önceki hafta Çin heyetiyle görüştük. Edirne'den Kars'a kadar yeni bir demiryolu hattı kurulması konusunu görüştük. Onlar bu işi yapmaya hazırlar. Artık 5 bin kilometrelik tek bir hat yapmayı düşünüyoruz, Edirne'den Kars'a tek bir demiryolu hattı yapılmasını düşünüyoruz. Gaziantep'ten de Halep'e kadar yeni bir hızlı tren hattı kurulacak. Gelecek yıl başlamayı düşündüğümüz bu proje ile Gaziantep'ten Halep'e 33 dakikada gidilebilecek. Sınırlardaki dikenli telleri kaldırmakla, vizeleri kaldırmakla bu işler yeterli olmuyor. 10 yıl önce savaşmayı bile düşündüğümüz Suriye ile artık yeni bir hızlı tren hattı kuracağız.'' Yıldız, Türkiye'nin her geçen gün hızla büyüdüğünü ifade ederek, ''Türkiye artık kalıplarını kırıyor. Dünyadaki 200 ülke içerisinde en öne çıkan 3 ülke arasına girdik. Bunlar çok önemli'' dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise alınan tedbirler sayesinde 2009'da yaşanan krizin Türkiye'yi çok fazla etkilemediğini, 2011 yılının ise 2010 yılından daha iyi olacağını ifade etti.