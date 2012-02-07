-Yıldız: Vatandaşımıza sirayet eden olumsuz bir durum yok TBMM (A.A) - 07.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz akışını sağlayan hattaki teknik arızaya ilişkin, ''Şu anda hem sanayicimiz hem de vatandaşımıza sirayet eden olumsuz bir durum yok'' dedi. Yıldız, TBMM'de gazetecilerin Azerbaycan'dan alınan doğalgazda yaşanan sıkıntıya ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Azeri gazıyla ilgili teknik sorun olduğu, gaz akışının durduğu yine İran'dan gelen gazın da azaldığı bilgisi var'' sözleri üzerine Yıldız, ''Dün de basın toplantımızda belirttiğimiz üzere son derece soğuk ve olumsuz hava şartları var. Tabii ki biz de buna bahar muamelesi yapamayız. Rusya'da şu anda eksi 50 dereceyi bulan yerler var. Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 300'e çıktı'' diye konuştu. ''Batı hattı'' denilen bölümde yer alan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'da da çok fazla soğuk olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti: ''Ama şu anda o hatta bir sıkıntı görmüyoruz. Azerbaycan'da asıl doğalgazın çıktığı platformda bir arızanın olduğu bize de bildirildi. Şu anda Azerbaycan'dan herhangi bir doğalgaz girişi yok ama uğraşıyorlar. Biraz önce görüştüm. Platformun kendisi şu anda doğalgaz üretemiyor. İran'dan gelen doğalgazda bir sıkıntı var. Orada da kompresör patladı. Tabii bunların her birisi bizim 'doğu hattı' denilen yani Azerbaycan ve İran'ın beraberce girdiği doğalgaz kısmında yaklaşık 7'de 1'e kadar düştü. Bizim şu anki çözüm önerilerimizde, meskenlerimizde, konutlarımızda vatandaşlarımızın hissedeceği bir doğagaz sıkıntısı olmadan bunlar engellenir diye düşünüyoruz. Hem platformdaki arızanın giderilişi hem de kompresör arızasının giderilişi, bunlar ülkemizle alakalı değil. İnşallah bunlar giderilecektir diye ümit ediyoruz. Şu anda vatandaşımıza sirayet ettireceğimiz bir doğalgaz sıkıntımız yok bugün itibariyle. Ama dün de söyledim her gün yeni arızalar oluşuyor bizim dışımızda. Bu bir işletmecilik. Bugün itibariyle bir sıkıntı yok.''