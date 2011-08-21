Yıldız Tilbe'yle Sezen Aksu'nun arası neden bozuk?

T24 - Magazin dünyasında yıllardır tartışılan Yıldız Tilbe - Sezen Aksu "küslüğüne" Alt Üst Muhabettler programında açıklık getirildi.





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Esin Övet ve Serdar Turgut'un konuğu olan Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile arasının Uzay Heparı yüzünden açıldığını anlattı:



"Sezen Aksu ile benim bir alıp veremediğim olmaz. Kendisi benim büyüğümdür. Yanında çalışmışımdır, ekmeğini yemişimidir. Hâlâ da bir yerlerde karşılaştığımız zaman hiçbir şey olmamış gibi konuşacağız.



Uzay Heparı ile birlikteydi. Ayrıldığı dönem Uzay onu çok arıyordu, ben o evde kalıyordum, sıkıyordu onu. Ben de Uzay'ı onun üstünden alayım dedim. Bir gece sarhoştum onunla birlikte oldum. Ertesi gün pişman oldum. Gidip söyledim Sezen Aksu'ya 'Senin ayrıldığın kişiyle beraber oldum' diye. Taşıyamıyorum çünkü. O da 'O zaman güle güle' dedi bana ben de ayrıldım.



Daha sonra yine bir araya geldik. Söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı verdi bana. Bir de beste verdi, besteye ben söz yazdım Uzay da düzenliyordu. O hafta rahmetli oldu. Uzay ölmeseydi benim albümümde Sezen Aksu ve Uzay imzası olacaktı. Bu sorulara hiç muhatap olmayacaktım ben."



Uzay Heparı'nın kendisine ilgisinin öteden beri konuşulduğunun hatırlatılması üzerine de Yıldız Tilbe, "Şimdiki aklımla ona baktığım zaman görüyorum. Şimdi bunu anlıyorum." dedi.





