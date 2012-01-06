Yıldız Tilbe'nin başı dertte!



T24 - Muhabir Seyhan Erdağ'a küfür eden Tilbe hapis istemiyle yargılanacak. Fantezi müziğin ünlü sesi Yıldız Tilbe, bu yıla dava ile başladı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, yeni albümünün basın tanıtımı sırasında Show TV muhabiri Seyhan Erdağ'ın İbrahim Tatlıses hakkındaki bir sorusuna sinirlenen ve 'O..... Seyhan' diyerek yanıt veren Tilbe, 20 Mart 2012 tarihinden itibaren, 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya başlanacak.

Küfre 'şaka' demişti!



Erdağ'ın bu küfür nedeniyle avukatı Aytekin Kaya aracılığıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan Tilbe, ettiği küfrün 'şakadan ibaret olduğunu' söyleyerek kendini savunmuştu.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; açıklamayla yetinmeyen savcılık makamı, geçtiğimiz günlerde, Tilbe hakkında 'hakaret suçundan' dava açılmasını uygun gördü. Mart ayında yargılanmaya başlanacak olan ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yapmıyor. Tilbe'nin ceza almasına kesin gözüyle bakan avukat Kaya da dava hakkında, "Kuvvetle muhtemel Tilbe'nin ceza alacağını tahmin ediyorum. Yıldız Tilbe ifadesinde sarfettiği küfrün şaka olduğunu belirtmiş. Şimdi yüce mahkeme bunun şaka mı gerçek mi karar verecek" dedi.





