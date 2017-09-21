Yıldız Tilbe'den intihar ettiğine ilişkin haberlere tepki

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe dün akşam saatlerinde evinde hap içmek suretiyle yaşamına son vermek istediği yönünde basında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır" dedi.

Tilbe daha sonra ise, "Allah iftiradan korusun , haberinizin tamamı iftira" mesajını paylaştı.