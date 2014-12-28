Yıldız Tilbe'den Azer Bülbül anısı: 'Sen evlen benle abla' dedi, 'Çüşş ordan' dedim

İki yıl önce yaşamını yitiren Azer Bülbül'ün anısına Yıldız Tilbe, Ot dergisi için bir anısını kaleme aldı. Tilbe anısında, Azer Bülbül'ün kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı.

Subutay Kesgin ya da hepimizin bildiği adıyla Azer Bülbül, 2 yıl önce Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek henüz 43 yaşında hayatını kaybetti.

Arabesk fantezi müziğin bu en renkli isimlerinden Azer Bülbül'ü daha pek kimsenin tanımadığı zamanlardan bilir Yıldız Tilbe.

Ot dergisinin Ocak 2015 sayısı için Yıldız Tilbe, onunla ilgili anılarından oluşan bir yazı kaleme aldı. İşte Azer Bülbül'ün anısına kaleme alınan o yazıdan bir bölüm:

"1998 yılında babamı kaybettim. Psikolojim bozuk olduğu bir dönemdi. Müzik dinleyemez olmuştum ve evdeki yüzlerce albümün hepsini teker teker kırmıştım. Azer'in bir şarkısına takıldım: 'İlle de Sen'. O şarkı için; 'Kör Kurşun' albümünü aldım ve bütün albümü dinlemeye başladım...

Yıllar sonra bir gün Azer beni aradı:

- Yıldız abla, Yıldız abla,

- Efendim Azer?

- Abla ben evlenmek istiyorum.

- Ne yapayım Azer? Evlen o zaman .

Doğru düzgün bir kız bulamadığından yakındı. 'Annene babana söyle, onlar bulsun sana eli yüzü düzgün bir kız' dedim. 'Bana sen bir kız bul Yıldız abla' dedi.

- Nerden bulacağım Azer?

- Nerden bulursan bul, bana sen bir kız bul.

Öyle bir tanıdığım olmadığını söyledim. 'Olsa ayıp ediyorsun' dedim. Teyzelerimin, amcalarımın kızlarını sordu. 'Yok Azer' dedim. Hakikaten de yoktu.

- Yok Azer. Vallahi de billahi de yok.

- O zaman sen benle evlen abla.

- Çüşş ordan, delirdin mi. Ne diyorsun yahu?

- Sen evlen benle abla

- Defol. Saçma sapan konuşup ağzımı bozma!

İyiydi Azer, saftı, temizdi. Zaten saf ve temiz insanlar, kendilerine bir türlü sahip çıkamıyorlar. Hayat da bir türlü izin vermiyor onların kendilerine sahip çıkmalarına.

(Ot Dergisi, Ocak 2015 sayısı...)