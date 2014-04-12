Yıldız Tilbe: Youtube yasağı bana haksızlık

Şarkıcı Yıldız Tilbe, “Youtube bir açık bir kapalı, döner kapılar gibi. Ben Youtube’da faydalı içerikler paylaşıyorum. Şarkılarımı, şiirlerimi paylaşıyorum. Zararlı içeriklere bakmıyorum. O sayfalar kapatılsın. Youtube yasağı bana haksızlık” ded.

20 yıl önce yayınlanan ilk albümü ‘Delikanlım’dan bu yana 17’inci albümünü çıkartan Yıldız Tilbe önceki gece ‘Sahne İstanbul’da program yaptı.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, ‘Şivesi Sensin Aşkın’ isimli yeni albümü bir gün önce piyasaya çıkan sanatçı, yaklaşık 700 kişinin doldurduğu mekanda ilk olarak yeni albümünden ‘Kardelen’ isimli şarkıyı söyledi.

Yıldız Tilbe, şarkıyı bitirince şunları söyledi: “Ben bugün çok mutluyum. Dün yeni bir albümüm çıktı. 12 şarkıdan oluşuyor. Güle güle dinleyin İnşallah. Ben hepsini ayrı beğeniyorum. Hepsi farklı birbirinden. En güzel hangisi karar veremiyorum. Siz dinlediniz mi? Karar verdiniz mi? İnşallah ben yaşlılığınızın da sanatçısı olacağım.”

Ardından, ‘Seni sana Bırakmam’ ve ‘Zaten Aşklar Hep Yalan Dolan’ı seslendiren şarkıcı kendine has dansıyla da izleyenleri coşturdu.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Tilbe, “İsteklerinize açığım. Benden her türlü şarkıyı isteyebilirsiniz. Kendi şarkılarımın dışında şarkılar da söylüyorum” dedi.

Youtube yasağına da değinen sanatçı şöyle devam etti: “Youtube bir açık bir kapalı, döner kapılar gibi. Ben Youtube’da faydalı içerikler paylaşıyorum. Şarkılarımı, şiirlerimi paylaşıyorum. Zararlı içeriklere bakmıyorum. O sayfalar kapatılsın. Youtube yasağı bana haksızlık.”