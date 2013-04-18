Yıldız Tilbe 1,5 milyon TL ödeyecek

Yildiz Tilbe, Avrupa Müzik'i zarar uğrattığı gerekçesiyle 1,5 milyon TL ödeyecek.



Yıldız Tilbe ile Avrupa Müzik arasında süren dava sonuçlandı. Avrupa Müzik, 2004 yılında sözleşmeleri olmasına rağmen başka şirketten albüm çıkardığı ve kendilerini zarara uğrattığı gerekçesiyle Yıldız Tilbe aleyhine açtığı davayı kazanırken, mahkeme Tilbe'nin 1,5 milyon TL ödemesine karar verdi. Tilbe’nin evine haciz yollandı.

Avrupa Müzik’in sahibi Deniz Erdem, davayla ilgili "Yıldız Hanım, 2004 yılının sonunda bizimle sözleşmesi olduğu halde başka şirkete gitti. O dönem gittiği şirketten 1 milyon dolar civarında para aldığı söylendi, hatta bu olaylar basında da yer aldı. Kendisine telefon açıp sözleşmemizin olduğunu, başka şirkete gidemeyeceğini söyledik. Bizim şirketimize bir albüm daha yapıp ayrılabileceğini belirttik. Ama kendisi ‘İyi bir teklif aldım. Bu benim için çok iyi para. Beni zorla mı tutacaksınız? Ben giderim’ dedi ve gitti. Biz de dava açtık. Aslında dava 1,5 yıl önce sonuçlandı. Ancak bütün mal varlığını ablasının üzerine geçirdiği için hiçbir tahsilat yapamadık." şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Yıldız Tilbe, mahkeme kararına Twitter sayfasından isyan etti.



Ünlü şarkıcı, Avrupa Müzik’in evraklarda taklit imza kullandığını öne sürerek, "İftira atarak açtıkları davaları kazanan insanlar, geçmişime, bugünüme ve geleceğime yasal yollarla haciz koydular. Ülkeyi mi terk edeyim? Hakkımda açtıkları bütün davalardan karar verildikten sonra, haciz geldiğinde haberim oluyor. Bu nasıl iştir? Her zamanki gibi Allah’a havale ediyorum imansızları. Bu memleketin Yıldız Tilbe’si olarak taklit imzalardan açılan davalardan suçlanıp cezalandırılmaya, uğramadıkları zararı ödemeye itiraz ediyorum. Elbette bu yazdıklarımın ulaşacağı kanun adamları olacaktır. Ben öyle bir mukavele imzalamadım. Şimdiye kadar çalıştığım hiçbir firmayı zarara uğratmadım. Bilakis bazılarına hayal edemeyecekleri paralar kazandırdım. Hâlâ kazanıyorlar. Canımda gözleri bir şekilde. Ben kimsenin parasını çalmadım. Bu ne kindir böyle? Sözünü müziğini yaptım, okudum. Hazır albümleri verdim milyonlar sattılar, doymadılar. Şu an gezdikleri, beni kestikleri o çevrelere şarkılarımın açtığı yollardan benim sayemde gittiler. Bunu bütün plak camiası bilir. Kendileri daha da iyi bilir." ifadelerini kullandı.