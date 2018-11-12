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Yıldız Tilbe, trafik kontrolüne takıldı; polis memuru kendisine iki yıl önce para cezası kesen kişi çıktı

Tilbe, iki yıl önce trafik kontrolünde 188 lira para cezası almıştı

12 Kasım 2018 12:54

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Etiler’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Tilbe, iki yıl önce kendisine 188 lira trafik cezası kesen polis memuruyla karşılaştı. İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin dikaktini çekti.

Yıldız Tilbe, önceki gece Etiler’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Emniyet kemeri takmadığı gözlenen sanatçının alkol kontrolü yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Tilbe, sıfır promil çıktı. Tilbe'yi çeviren polis memurunun, yine Tilbe'ye iki yıl önce 188 lira trafik cezası kesen polis olduğu fark edildi.

İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin dikkatini çekti. Stüdyodan çıktığını belirten sanatçı, daha sonra evinin yolunu tuttu.

 

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