Yıldız Tilbe, trafik kontrolüne takıldı; polis memuru kendisine iki yıl önce para cezası kesen kişi çıktı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Etiler’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Tilbe, iki yıl önce kendisine 188 lira trafik cezası kesen polis memuruyla karşılaştı. İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin dikaktini çekti.

Yıldız Tilbe, önceki gece Etiler’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Emniyet kemeri takmadığı gözlenen sanatçının alkol kontrolü yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Tilbe, sıfır promil çıktı. Tilbe'yi çeviren polis memurunun, yine Tilbe'ye iki yıl önce 188 lira trafik cezası kesen polis olduğu fark edildi.

İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin dikkatini çekti. Stüdyodan çıktığını belirten sanatçı, daha sonra evinin yolunu tuttu.