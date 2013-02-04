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Yaşam

Yıldız Tilbe: Profesyonel ordu kurulsun

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından profesyonel ordu kurulması konusunda çağrıda bulundu

04 Şubat 2013 21:09

Barış isteğini ifade eden sanatçılar kervanına Yıldız Tilbe de katıldı. Sezen Aksu, Müjde Ar gibi sanatçılardan sonra şarkıcı Yıldız Tilbe de "artık çocuklar ölmesin" dedi.

Tilbe Twitter hesabından “Profesyonel ordu kurulsun isteyen herkes yaş sınırı olmadan asker olabilsin, çocuk ölmesin artık yeter” yazarak düşüncesini dile getirdi. Antalya Havaalanında gördüğü askerlerle ilgili, “Daha çantalarını taşıyamıyolar. Öğrenemeden de ölüyolar yazık değil mi? 20 yaşındakiler çocuk daha çocuk. Vatanı koruyan önce Allah ... Sonrada dualar...” yazan Tilbe bazı takipçilerinden tepki gördü. Konuyla ilgili 21 adet tweet atan Tilbe “Ölende biz öldürende biz..dışardan gelen kimse yok...yetmedimi daha...yeter” yazdıktan sonra “Kötü bir barış iyi bir savaştan daha güzeldir, hoşçakalın” ifadesini kullandı.

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