Yıldız Tilbe: Ne aşı ne HES, kabul etmiyorum; ben devlet için değil devlet benim içindir

Koronavirüs'le ilgili paylaşım yapan Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Ben devlet için değil devlet benim içindir” sözleriyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine karşı çıktı.

Koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan şarkıcı, şunları yazdı:

"Ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum"

Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.

"Ölüm sizden önce gelsin, sizden iyidir"

Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın, ilaçlar hastaneler bedava olsun, evsizlere bedava ev verilsin, kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun, insan üç gün bile olsa rahat yaşasın, bedava aşıymış, böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin, sizden iyidir.

Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu. Niye vurdurayım kendimi? Koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nere gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen.

"Allah bana da az da olsa akıl vermiş, kendi kendimin efendisi benim" Benim kimseye saygısızlığım yok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim. İstemediğim hiçbir şey, yasa ya da kurumlarca devlet eliyle de olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır.

İlaçları inşallah kendilerine lazım olur ve derman olmaz İnşallah. Bir insan karşısındakini neye layık görüyorsa onu yaşamadan ölmezmiş.

İnsan canını ve sağlığını bu kadar önemsiyorlarsa, GDO'lu tohumları üretmesinler, silahları gömsünler, ülkesiz insanların memleketlerini onarsın iade etsinler, dünyayı gezip ihtiyaç sahibi bir insan bırakmasınlar.