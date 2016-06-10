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Yıldız Tilbe: Kendimi Türkiye Cumhuriyeti gibi görüyorum; AB karşısında hâlâ kendimizi paralıyoruz!

“Neyimi anlatacağım artık?”

10 Haziran 2016 16:42

Konuk olduğu televizyon programında kendisini anlatması istenen Yıldız Tilbe, kendisini Türkiye Cumhuriyeti’ne benzetti. Tilbe, Türkiye’nin AB süreciyle ilgili de konuşurken “Tanımayan AB'nin karşısında hala kendimizi paralıyoruz” diye konuştu.

Kanal D’de Mesut Yar’ın sunduğu ‘Burada Laf Çok’ programına konuk olan Tilbe’nin açıklaması şöyle:

"Kendimi Türkiye Cumhuriyeti gibi görüyorum. Tanımayan AB'nin karşısında hala kendimizi paralıyoruz. Bin yıllık ülkeyiz biz. Artık ortadayız. Anlatılacak bir şeyimiz yok ki. Görünüyoruz. Ben de öyleyim. Neyimi anlatacağım artık?"

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