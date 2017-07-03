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Yıldız Tilbe, karakolluk oldu

Menajeri: Durum küçük bir tartışmadan ibaret

03 Temmuz 2017 21:57

Sanatçı Yıldız Tilbe, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir kadınla karakolluk oldu.

İzmir Çeşme'de tatilini sürdüren Yıldız Tilbe, aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önündeki aracın kadın sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, Tilbe ve tartıştığı kişiyi karakola götürdü. Tartışmanın burada da sürmesi üzerine iki taraf birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Öte yandan Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk olayın trafik kazası olmadığını ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı belirtti.

Şentürk, "Yıldız hanım ve münakaşa yaşadığı kişiden şikâyetçi oldu. Karşı tarafta şikâyetçi oldu. Durum küçük bir tartışmadan ibaret. Darp ve kaza olayı değil" dedi. (DHA)

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