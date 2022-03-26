T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha

"Tilbe’nin paylaşımındaki sözleri insanları galeyana getirerek suça teşvik ediyor"

26 Mart 2022 17:50

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik paylaşımına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

yıldıztilbehayvansuçduyurusu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24